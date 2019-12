Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Duradi Corrado, che in circa 16 minuti di editoriale spiega laseguita all’intervista a Matteoin cui su pagine e gruppi legati aViva sono comparse tutte le informazioni sulla sua abitazione privata. “ha pubblicato su Facebook il post su quanto era accaduto, visto che gli avevo chiesto di mantenere laprivata?ha equiparato il caso della sua villa, sulla quale ci sono stati accertamenti e inchieste giornalistiche, lui che è senatore ed ex presidente del Consiglio,Viva non ha rimosso le immagini e le informazioni sullacasa, mentre siamo stati noi a farlo?”. Sono alcune delle domande che, a Piazzapulita, su La7, ha rivolto agli spettatori e al leader di Iv. Video La7 L'articolo, la: “la tua...

matteorenzi : Ho detto da Formigli che Marco Travaglio fa una battaglia contro la prescrizione pur avendola chiesta LUI STESSO. I… - Noovyis : (Formigli, la replica a Renzi: “Perché equipari la tua vicenda alla mia? Perché Italia Viva non ha rimosso la foto… - MauroJasi : @corradoformigli che fa domande a @luigidimaio e Luigi Di Maio non risponde a nulla...Formigli che non replica alle… -