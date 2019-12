Elezioni Gb | Salvini | “Se si votasse ora in Italia stesso risultato”

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La politica europea è stata scossa dai risultati dellenel Regno Unito 2019: i conservatori di Boris Johnson hanno ottenuto la maggioranza assoluta. Scarso successo, invece, per Corbyn che però non si ritiene sconfitto. Anche Nigel Farage, nonostante negli exit poll non abbia ottenuto alcun seggio, ritiene di aver influito sul successo dei Tory. L’unica certezza che rimane per l’Inghilterra è che la Brexit è sempre più vicina. Dopo il tweet di Johnson alla luce del successo mai visto dai tempi di Margaret Thatcher arrivano anche i commenti dalla politicana. Il più clamoroso è il messaggio che Matteoha diffuso sulla base dei risultati dellenel Regno Unito. Vediamo cosa ha scritto il leader leghista.Regno Unito, commentoLenel Regno Unito hanno segnato un punto di svolta per la politica europea e hanno definito ...

matteosalvinimi : Secondo alcuni sondaggi era un “testa a testa”, “la sinistra sta recuperando”, “previsioni difficili da interpretar… - LegaSalvini : #SALVINI A REGGIO CALABRIA: 'FINALMENTE ARRIVANO LE ELEZIONI, LIBEREREMO DALLA SINISTRA SIA LA REGIONE CHE IL COMUN… - LegaSalvini : #SALVINI A REGGIO: «PRIMA VINCIAMO LE ELEZIONI REGIONALI E POI LE COMUNALI» #26gennaiovotoLega -