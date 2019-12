LIVE Roma-Wolfsberg 2-2 | Europa League 2020 in DIRETTA | la squadra della capitale alla

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80′ Contropiede delcon il solito Niangbo, provvidenziale chiusura da parte dell’ex Atalanta Gianluca Mancini. 79′ Sale il sostegno dei 20.000 dell’Olimpico che spingono lavittoria, la quale significherebbe oltre che qualificazione, anche primo posto del girone J. 78′ Sugli sviluppi del corner va al tiro con il destro Federico Fazio, parata di Kofler poi Rnic allontana il pallone. 77′ Insiste ora laricerca del goal del 3-2, calcio d’angolo, il settimopartita per i giallorossi. 76′ Esce proprio Wernitznig, appena ammonito, entra il giovane 2001 Lukas Schofl. 74′ Grande pallone recuperato da Zaniolo, entrato subito in partita, il classe 1999 costringe Wernitznig al fallo, giallo per il giocatore del Wolgsberger. 71′ Lancio lungo di Veretout per ...

emergenzavvf : Evviva Santa Barbara, la nostra protettrice! Auguri a tutti i #vigilidelfuoco, specie ai colleghi #oggi in servizio… - Inter : LIVE! Dal Centro Sportivo Suning la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Roma - forzaroma : 86' - La Sud si fa sentire in questi ultimi minuti, Roma all'attacco #RomaWAC 2-2 - LIVE #ASRoma #UEL -