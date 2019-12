Harvey Weinstein | accordo da 25 milioni di dollari con alcune delle accusatrici?

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L'ex produttore, accusato di molestie da più di 80 donne, avrebbe raggiunto unper il risarcimento civile divittime, il patteggiamento non lo mette al riparo dalle accuse penali.avrebbe raggiunto undi 25dicon. Il patteggiamento extra-giudiziario riguarderebbe però solo le procedure civili e non ha avuto ancora il via libera dal Tribunale. Mentre si avvicina la data del processo, come ci ha ricordato Asia Argento da Barbara D'Urso, arriva la notizia che il produttore avrebbe patteggiato uncondonne che lo hanno accusato per molestie e stupri. Il patteggiamento prevederebbe un risarcimento di circa 25diche dovrebbe essere pagato dalle compagnie assicurative che stanno gestendo il fallimento di. Secondo...

ilpost : Harvey Weinstein risarcirà le sue accusatrici con 25 milioni di dollari per concludere le cause civili avviate nei… - _DAGOSPIA_ : 'FOTTITI HARVEY' – EMILY RATAJKOWSKI SFANCULA WEINSTEIN E SI PRESENTA ALLA PREMIERE DEL NUOVO FILM..… - ClarabellaBest : Harvey Weinstein risarcirà le sue accusatrici con 25 milioni di dollari per concludere le cause civili avviate nei… -