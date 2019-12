Inter ko con il Barcellona | nerazzurri retrocessi in Europa League

Leggi la notizia su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)sconfitta dale fuori dalla Champions. Ansu Fati mette fine ai sognidopo i gol di Perez e Lukaku. Molteplici le occasioni

Inter : Per sempre con noi, buon compleanno Peppino #Prisco - Inter : ?? | LIVE In diretta con A Night Not For Everyone: il primo ospite della serata è Nicola Berti - Gazzetta_it : Il presidente del #Flamengo: 'Accordo con l'#Inter per #Gabigol'. Ma da Milano smentiscono... #Calciomercato -