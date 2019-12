Il trucco per dimagrire? Basta sapere quanto si deve correre per smaltire le calorie

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Chi è a dieta potrebbe essere più motivato se le etichette nutrizionali indicassero per ogni alimentoesercizio fisico è necessario per smaltirne le: lo afferma una ricerca britannica dell’università di Loughborough – riportata dalla BBC, che ha raccolto i dati di 14 studi. Qualche esempio? Servono 4 ore di camminata peruna pizza, 22 minuti di corsa per una barretta di cioccolato, 16 minuti di corsa o mezz’ora di camminata per una ciotola di cereali da 172. Secondo gli autori dello studio l’etichettatura in “esercizio fisico” potrebbe creare maggiore consapevolezza del costo energetico del cibo: indicazioni di questo tipo porterebbero a tagliare in media circa 200al giorno dall’alimentazione delle persone. Il Journal of Epidemiology and Community Health suggerisce che un cambiamento simile potrebbe ...

snakebyte85 : @AndreaF18660992 @fabfazio Ah si il classico trucco per non rispondere Chiudi la porta quando esci - GaimariGc : RT @FBKcom: DOMANI per il ciclo di incontri STASERA CHE SCIENZA! ospiteremo Beatrice Mautino aka @divagatrice 'Il #trucco c’è e si vede. I… - rainbowfreckles : @twieee80211 Roba di trucco per ombreggiare il viso in modo da 'ridefinirlo' -