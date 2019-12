‘Saranno Campioni’ | Larissa Iapichino | la figlia d’arte che vola nel salto in lungo

oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019)è il nuovo fenomeno delinitaliano e, più in generale, della nostra atletica. Nata il 18 luglio 2002 a Borgo San Lorenzo, èd’arte: i suoi genitori, infatti, sono Gianni, nazionale azzurro ed ex primatista italiano delcon l’asta, e la grande Fiona May, medagliata mondiale ed olimpica nelin, nel quale tuttora detiene il primato italiano assoluto con 7,11 metri. La 17enne toscana, che dal 2018 appartiene alla società “Atletica Firenze Marathon“, non solo gareggia nel, ma si esibisce anche negli ostacoli veloci (60 e 100) e nelle prove multiple, con discreti risultati. Vista la giovanissima età, finora ha vissuto l’atletica come un divertimento. Proprio nelinincominciano ad arrivare però risultati fuori dal comune, che fannore con l’immaginazione tutti gli ...

Cristian_FF_79 : @deatoffees Vedo loro 4 e mi rendo conto che anche quando avranno smesso cr7 e Messi i campioni saranno estinti come i dinosauri. - santillana63 : @fattoquotidiano @marcotravaglio campioni di quiz, saranno passati prima da gerry scotti..degni del loro mentore ch… - lauramalf1 : @Stefano54655309 @cubillius Probabilmente ci saranno pure in Italia perché sono i campioni del mondo. Sono quelli c… -