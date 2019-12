Inter-Barcellona 1-2 | le pagelle di CalcioWeb | Godi…n solo a metà | Birraschi si ubriaca

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019), ledi– Si è concluso un mathc importante valido per la fase a gironi di Champions League, si è conclusa la prima fase, adesso attesa per gli ottavi di finale. Nel match di San Siro in campo, partita al cardiopalma, grande intensità fino all’ultimo minuto di partita. La squadra di Antonio Conte saluta la competizione ma a testa altissima, nonostante la qualificazione già conquistatta ilha giocato a viso aperto. Vantaggio dei padroni di casa con Perez, disattenzione del difensore Godin. Poco prima della fine del primo tempo il pareggio firmato da solito Lukaku. Nella ripresa assedio da parte dei padroni di casa, due gol annullati a Lauraro. Finisce 1-2, nel finale la decide Fati, eliminata la squadra di Conte. In alto al fotogallery con tutte le immagini., ledi...

