Jack | il cane che piange

bigodino

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Un pitbull chiamatoè stato portato in canile dal suo papà. Il poverino non aveva colpe, erano loro che si erano stancati di accudirlo e avevano scelto la strada più veloce. Ciò che peggiora questa storia è chepuò in qualche modo, dire quanto sia addolorato da tale abbandono. Il cuore spezzato, l’anima ferita fa di lui unpiagnucoloso.pianse sperando che il suo genitore cambiasse idea. Invece di capire l’errore incredibile che stava compiendo, il papà coraggioso, perché ce ne vuole tanto di coraggio per fare un gesto del genere, si limitò a ridere in faccia alcheva, lo derideva di quel lamento che faceva! Era il giorno di Natale.non aveva malattie o disturbi, non era insopportabile e non c’era niente di sbagliato in lui. Lo staff ha deciso ...

AnimaliAndCo17 : Tutto sul Jack Russell, un cane molto attivo con una forte personalità! - J__Jack : RT @Diohakann: Dio cane non posso fare il tweet sulla fasgia sguberda sto fumando - J__Jack : RT @Diohakann: La Lazio, praticamente identica a quella di quest'anno, l'anno scorso ha fatto 59 punti. Quest'anno chiuderà a 70-75 come mi… -