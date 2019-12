Quinta puntata di Oltre la Soglia su Canale5 in attesa del gran finale | anticipazioni 8

Oltre la soglia - anticipazioni Quinta puntata : Lavoro e vita privata, giovani da aiutare e la propria condizione da tenere a bada: nella quinta puntata di Oltre la soglia, la fiction di Canale 5 in onda questa sera, 8 dicembre 2019 (la serie oggi e la settimana prossima va in onda di domenica), alle 21:25, Tosca (Gabriella Pession) deve dividersi tra i casi del suo reparto ed il suo malessere.Oltre la soglia, quinta puntata Nel primo episodio, la Dr.sa Navarro si deve occupare di Emma ...

OLTRE LA SOGLIA - anticipazioni Quinta puntata di domenica 8 dicembre : domenica 8 dicembre 2019, in prima serata, Canale 5 trasmetterà la quinta puntata della fiction OLTRE la SOGLIA, con protagonista Gabriella Pession. Ecco anticipazioni e trame ufficiali del quinto episodio: Emma (Giulia Salerno) vive in una casa-famiglia da quando ha perso entrambi i genitori. Il suo atteggiamento schivo e i suoi silenzi mettono in ansia lo staff di Tosca (Gabriella Pession), fino a quando una notte Emma riprende a parlare ...

Quinta puntata di T’interVisco : quando le sfide diventano opportunità : quando a 12 anni hai il sogno di fare la modella, ma ti trovi – non per colpa – senza un piede, hai 2 possibilità: piangerti addosso pensando di essere sfortunata e abbandonare il tuo sogno, oppure usare quella circostanza apparentemente negativa come la più grande opportunità della tua vita e diventare finalista e vincitrice morale di Miss Italia! Chiara Bordi, la “Miss Bionica”, ha scelto la seconda strada e in questa intervista ...

Volevo fare la Rock Star - Anticipazioni : stasera la Quinta puntata della fiction di Rai 2 : Scopriamo la trama ufficiale del penultimo appuntamento della nuova fiction Rai con protagonisti Valentina Bellè e Giuseppe Battiston.

Volevo fare la Rockstar Quinta puntata : trama 27 novembre 2019 : Volevo fare LA Rockstar quinta puntata. Torna su Rai 2 la nuova fiction in sei puntate con Valentina Bellè. Di seguito trama e anticipazioni della terza puntata mercoledì 27 novembre 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Volevo fare la Rockstar quinta puntata: trama 27 novembre 2019 Volevo fare la Rockstar episodio 9 Presente! Daniela confessa di avere una cotta per Francesco e Olivia si presta a essere il suo Cyrano, ma, come ...

Volevo fare la rockstar - anticipazioni Quinta puntata : E' il momento di grandi rivelazioni, in Volevo fare la rockstar: nella quinta puntata, in onda questa sera, 27 novembre 2019, alle 21:20 su Raidue, Olivia (Valentina Bellè), Francesco (Giuseppe Battiston) ed Eros (Riccardo Maria Manera) devono vedersela con momenti che cambieranno la loro vita. Anche Emma (Caterina Baccicchetto) e Viola (Viola Mestriner) sembrano essere più vicine alla verità su loro padre.Volevo fare la rockstar, quinta ...