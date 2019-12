LIVE Sci di fondo | Staffette Lillehammer 2019 in DIRETTA | lotta a sei per la vittoria

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:01 E rientra il finlandese! Azione clamorosa che però potrebbe restargli nelle gambe sul finale. 12:59 Rimonta furiosa della Finlandia che dimezza lo svantaggio da 40″ a 20″, Francia a quasi 1′. 12:57 Ustiugov recupera lo svantaggio e si porta in testa a tirare, gara incredibilmente equilibrata. 12:55 Ennesima fase di studio nei primi metri del giro e gruppo che si sta nuovamente compattando, sarà un finale intenso. 12:52 All’ultimo cambio Norvegia II, Norvegia I e Svezia racchiuse in 1″, inseguono Russia I a 11″4, Germania a 14″5 e Russia II a 15″. 12:50 Krueger continua a spingere,a tre tra Norvegia II, Norvegia I e Svezia. 12:48 Accelerato di Krueger che miete vittime, restano in quattro al comando. 12:46 Francia ormai tagliata fuori, i transalpini pagano 34″. 12:42 In testa ...

