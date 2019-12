Squadra Speciale Colonia e Stoccarda in onda insieme a Candice Renoir | tre prime tv per

optimaitalia

(Di sabato 7 dicembre 2019) Cambia il sabato pomeriggio di Rai2 che dice addio alle repliche de Il Collegio 4 e di Volevo Fare la Rockstar e apre la strada a tretv:Cobra,. Il pomeriggio della secrete Rai sarà all'insegna del giallo e conquisterà di sicuro il pubblico che ormai da anni segue le evoluzioni di squadre, detective e investigatori europei e che a partire da oggi, 7 dicembre, potrà farlo con tre nuove tv, una dopo l'altra, con un singolo episodio per ogni serie. L'appuntamento con il giallo è fissato alle 15.30 e andrà avanti fino alle 18.00 quando poi lascerà spazio a Gli Imperdibili.In particolare, ad aprire le danze sarà12 (la serie tedesca che in Patria è già giunta alla stagione numero 17) con l'episodio numero 20 dal titolo "Appuntamento fatale" in cui la Polizia diindaga su un caso di ...

Toro_News : #NicolaRauti: giornata speciale tra derby Primavera e possibile convocazione in Prima Squadra - lungoparma : PRIMAVERA / KASA, ARTISTICO, BALOGH E CORVI: SERATA SPECIALE CON LA PRIMA SQUADRA AL TARDINI IN PANCHINA PER LA COP… - DOTTCOMIT : RT @FabrizioSantori: Una serata speciale a Gallicano nel Lazio con tanti giovani, dirigenti e militanti del territorio insieme per gli inte… -