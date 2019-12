NBA 2019-2020 | i risultati della notte 7 dicembre LeBron James e Anthony Davis

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Dieci sono le partite che si sono disputate questanelle varie arene americane: andiamo a scoprire cos’ha regalato in quest’occasione il panoramaNBA. I Brooklyn Nets passano sul parquet degli Charlotte Hornets per 104-111 con una bella prestazione di squadra, Joe Harris a 22 punti e le doppie doppie di DeAndre Jordan (18 e 13 rimbalzi), Jarrett Allen (14 e 10 rimbalzi) e Spencer Dinwiddie (13 e 12 assist). Per gli Hornets 29 punti di Devonte’ Graham e 24 di Terry Rozier. Partita a basso punteggio, per gli standard NBA, tra Cleveland Cavaliers e Orlando Magic, con questi ultimi che vincono per 87-93 sfruttando i 21 punti di Terrence Ross, i 18 di Evan Fournier e i 14 di un decisivo Aaron Gordon. Ai Cavs non bastano i 19 di Collin Sexton e i 14 di Cedi Osman. I Detroit Pistons superano per 108-101 gli Indiana Pacers, in un match che riporta alla memoria la ...

