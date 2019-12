LIVE Biathlon | Staffetta maschile Oestersund 2019 in DIRETTA | podio magico e impensabile

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:47 Italia magnifica oggi: tutti i quattro frazionisti hanno dato il loro contributo e il risultato è stato eccezionale. Hofer una sentenza al lancio, Bormolini e Cappellari oltre i loro limiti sia sugli sci che al poligono e dulcis in fundo Windisch decisivo come sempre in ultima frazione. 18:45 La Germania è solo ottava a 3’23” dalla vetta, tedeschi molto deludenti oggi. 18:43 Completa la top5 la Svezia, poi Ucraina e Slovenia. 18:42 ARRIVA WINDISCH AL TRAGUARDO!!!! MAGICA ITALIA SUL! L’azzurro tiene Loginov a 14″. 18:41 Vince la Norvegia con 32″ di vantaggio sulla Francia! 18:40 Per il quinto posto la Svezia ha ampio margine su Ucraina e Slovenia. 18:39 Boe si avvia verso la vittoria con Fourcade che l’ha data su, mentre nella lotta per ilWindisch rifila 15″ a Loginov. Sta ...

