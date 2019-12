La Bella e la Bestia | trama | cast e curiosità del film con Vincent Cassel

tvzap.kataweb

(Di sabato 7 dicembre 2019) Oggi tutti hanno ben presente l’adattamento live-action della storica fiaba con Emma Watson e Dan Stevens a riprodurre in carne e ossa la stessa storia che la Disney ha animato a inizio anni 90 ma quella versione è arrivata solo dopo un primo adattamente francese. Nel 2014, infatti, Christophe Gans ha diretto una sua versione de Lae lacon Léa Seydoux e: unadavveroe unadi sicuro fascino, ma soprattutto che di belle se ne intende dato che è l’ex marito di Monica Bellucci. Questa particolare versione della fiaba, che mescola qualche vaga eco disneyana a una riproposizione più letterale e fedele della versione originale della vicenda, va in onda su Italia Uno sabato 7 dicembre alle 21.15 circa. Lae la1810. Dopo il naufragio delle sue navi, il mercante caduto in disgrazia Monsieur de Beauffremont si rifugia in ...

