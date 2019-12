LIVE Sci alpino | Discesa femminile Lake Louise 2019 in DIRETTA | Ledecka fa la storia

oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.28 Una gara ricca di sorprese. La ceca Ester, stella dello snowboard (vanta un oro olimpico, due titoli iridati e 17 vittorie in CdM nel parallelo) ha conquistato la prima vittoria di sempre nella Coppa del Mondo di sci, lei che già detiene il titolo a cinque cerchi di superG. Seconda a 0.35 la svizzera Corinne Suter, terza a 0.45 l'austriaca Venier. Quarte a pari merito Rebensburg e Ortlieb, sesta Sofia Goggia a 0.69: la bergamasca ha commesso qualche sbavatura di troppo, soprattutto sui due salti conclusivi, tuttavia la sensazione è che il podio fosse comunque difficile su una pista poco adatta alle sue caratteristiche. Nona Nicol Delago a 0.94, decima l'americana Shiffrin a 0.96. 22.26 INCREDIBILE L'AUSTRIACA ORTLIEB! Sorprende tutte ed è quarta a 0.66, a pari merito con Rebensburg! Sofia Goggia scivola in ...

