Salto con gli sci femminile | Coppa del Mondo Lillehammer 2019 | Maren Lundby vuole essere

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Nel weekend prenderà il via la IXdeldicon gli sci. Come d’abitudine le ostilità si apriranno a(Norvegia), località che da sempre recita il ruolo di ouverture del massimo circuito rosa. Si aprirà con 2 prove sul limitrofo trampolino grande. Inizialmente la Fis aveva previsto che una delle due competizioni si disputasse sul limitrofo Normal Hill, ma questioni di natura logistica – legate anche alla contemporanea tappa delladeldi combinata nordica – hanno fatto sì che si optasse per gareggiare sullo stesso impianto. Le atlete si sfideranno nella Lysgårdsbakkene Ski Jumping Arena, edificata nel 1992 in vista dei XVII Giochi olimpici invernali e ammodernata all’inizio del XXI secolo, dove sinora si sono disputate 14 prove individuali femminili di primo livello. Si tratta di un numero elevatissimo per il giovane circuito ...

WalterNova2 : @RepubblicaTv @repubblica Pazzesco che nel 2020 esista un potere intoccabile che si difende con una legge definita… - LodoUniversers : Mi è sempre piaciuto giocare a calcio, ho iniziato che avevo 5 anni, e per me tornare in campo con i bambini è come… - OttonelloMauro : @rob_milano @Open_gol In sostanza pretendono che l'Italia sia trattata come noi abbiamo trattato il mezzogiorno. Co… -