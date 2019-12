LIVE Civitanova-Zenit Kazan 2-3 | Mondiale per club volley in DIRETTA | la Lube “B” lotta

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00:28 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa sfida e ci augura un buon proseguimento di serata. 00:26 Lasi arrende al tie-break, ma si aggiudica comunque il primo posto del girone. Per scoprire l’avversario della semifinale di sabato bisognerà aspettare la partita tra Sada Cruzeiro e Al-Rayyan. 10-15 Sparacchia fuori Diamantini dal centro. 10-14 Scambio spettacolare che, purtroppo, si conclude con un primo tempo di Volvich. 10-13 Diagonale sui cinque metri di Mikhailov, adesso si fa d’avvero dura per i ragazzi di De Giorgi. 10-12 Tocco d’astuzia di Sokolov, che scavalca Massari. 10-11 Bene Rychlicki, che passa in mezzo al muro. 9-11 Primo tempo vincente di Samuelenko. 9-10 Pipe spettacolare di Massari, che si sta mettendo bene in luce in questo tie-break. 8-10 Kovar sciupa la palla della ...

