Nadia Toffa | nasce la fondazione ma chiude il profilo Twitter | la “rivolta” sui social

Nadia Toffa - il profilo twitter chiude. I fan insorgono : «Non toglieteci i suoi ricordi» : Il profilo twitter di Nadia Toffa sta per chiudere. L'annuncio è stato lanciato sul suo canale ufficiale contestualmente al lancio della sua fondazione. Una notizia che ha fatto insorgere...

Nadia Toffa - il momento tanto atteso è arrivato. La grande commozione di mamma Margherita : Se ne è andata il 13 agosto 2019 dopo una malattia contro la quale ha lottato per 2 anni: Nadia Toffa aveva appena compiuto 40 anni ed è venuta a mancare per un tumore cerebrale. La giornalista e conduttrice de Le Iene aveva scoperto di essere malata dopo un malore che aveva avuto a Trieste, mentre girava un servizio per Le Iene. Quel malore, in realtà, nascondeva qualcosa di più: era un tumore. Per un po’ Nadia è stata lontana dalla tv poi, ...

Nadia Toffa : nasce la fondazione che porta il suo nome : La fondazione dedicata a Nadia Toffa è stata presentata oggi a Brescia e si concentrerà sulla salute, l'ambiente e il sociale. La madre di Nadia Toffa: 'non mi aspettavo tanto sostegno'. nasce la fondazione intitolata a Nadia Toffa, la presentatrice de Le Iene morta lo scorso agosto per un tumore. Presentata oggi a Brescia, saranno la salute, l'ambiente e il sociale i tre principali temi su cui si concentrerà il lavoro dell'Associazione ...

Nasce la Fondazione Nadia Toffa : continua a vivere la memoria della iena : La grande eredità di Nadia Toffa continua a rivivere nelle opere di tutti i giorni. Dopo la decisione, su forte richiesta, di intitolare proprio alla defunta iena il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto – per i cui pazienti la Toffa aveva portato avanti numerose battaglie – arriva oggi notizia della nascita di una Fondazione che porta il suo nome. Nadia Toffa, Nasce a Brescia la sua ...

