Cena di Natale della S S C Napoli lo scambio degli auguri in un noto ristorante vomerese

(Di martedì 3 dicembre 2019)diS.S.C.diS.S.C.con le mogli dei calciatori ed il Karaoke curato da Davide Ancelotti. Si terrà Martedi 17 Dicembre alle ore 19,30 lanatalizia societaria del Calcio. La sceltalocation, anche per quest’anno, è caduta sulD’Angelo Santa Caterina di via Aniello Falcone nella zonacollinalato via T. Tasso per intenderci, a non molta distanza dall’attuale residenza dell’ allenatore azzurro Carlo Ancelotti. La prenotazione fatta presso ilD’Angelo è per 140 invitati e l’ impegno del primo Maitre riguarderà l’allestimento di un unico tavolo con 140 mise en place. Tante persone perchè ci saranno anche le mogli dei calciatori delnell’incontro consueto tra Jaqueline De Laurentiis e la parte femminile del Calcio. Infine ...

