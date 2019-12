Aggredisce negoziante e ruba tre pigiami | arrestato rapinatore di Sarno

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – I carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) hanno, nelle scorse ore, un 59enne di, già noto alle Forze dell’Ordine, per una rapina perpetrata in un negozio di biancheria del Comune vesuviano. L’uomo era entrato nell’esercizio commerciale fingendosi un normale cliente, poi ha rotto alcuni scatoloni accatastati nel locale e si è impossessato di tre. E’ stato sorpreso dal titolare del negozio, ha reagito spintonandolo e facendolo cadere a terra, ed è fuggito. Alcuni cittadini hanno però avvertito i carabinieri di pattuglia in zona che, conoscendo l’uomo, sono riusciti ad acciuffarlo poco lontano dal negozio. Ilè statoe tradotto in carcere. La refurtiva è stata poi recuperata e restituita al commerciante che, per la caduta causata dallo spintone, non ha avuto ...

