Patrizia Besio uccisa in Giamaica con il marito | rapina finita male o agguato a lui?

Poggiridenti. Uccisi Patrizia Besio e il marito Osbourne Richards : Una connazionale di 46 anni, originaria della Valtellina, è stata uccisa nella sua abitazione a Negril, località turistica in Giamaica. Patrizia Besio, nativa di Poggiridenti (Sondrio), da anni si era trasferita in Giamaica.Nel Paese estero Patrizia abitava con il marito Osbourne Richards, 49 anni, anche lui rimasto ucciso in quella che, con tutta probabilità, è una rapina sfociata in un duplice omicidio. I due coniugi sono stati trovati morti ...