Ginnastica artistica | Olimpiadi 2020 | bisognerà abituarsi a nuovi attrezzi | parallele e

Ginnastica artistica - l’Italia vola in Cina! Le Fate a Pechino per un collegiale : tutte le convocate per lo stage di dicembre : L’Italia vola in Cina per due settimane di collegiale. La Nazionale di Ginnastica artistica femminile sarà impegnata a Pechino dal 2 al 15 dicembre in uno stage durante il quale le ragazze si alleneranno insieme alle fortissime padrone di casa e potranno carpire alcuni segreti di una scuola tra le migliori in circolazione e che da sempre è ai vertici della Polvere di Magnesio. Le Fate, capaci di conquistare una storica medaglia di bronzo ...

Ginnastica artistica - Olimpiadi 2020 : cambia la trave per Tokyo - ci sarà il modello Soft Touch. Più stabilità e sicurezza : Mancano otto mesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che si disputeranno dal 22 luglio al 9 agosto, ormai siamo nel pieno del cammino di avvicinamento alla rassegna a cinque cerchi dove la Ginnastica artistica sarà naturalmente grande protagonista come sport di classe A insieme ad atletica leggera e nuoto. Il programma della Polvere di Magnesio sarà completo con le gare a squadre, l’all-around e le finali di specialità per entrambi i sessi. ...

Coppa del Mondo Ginnastica artistica Cottbus 2019 oggi : orario d’inizio e come vedere Lara Mori in tv : oggi domenica 24 novembre (attorno alle ore 16.00) Lara Mori scenderà in campo a Cottbus (Germania) per disputare la Finale al corpo libero della quinta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di ginnastica artistica. L’azzurra ha tutte le carte in regola per salire sul podio e può anche andare a caccia della vittoria, la toscana ha i numeri giusti per fare saltare il banco e regalarsi un pomeriggio memorabile in terra teutonica: si presenta ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Cottbus 2019 : a che ora gareggia Lara Mori. Il programma - tv e streaming : Oggi venerdì 22 novembre si disputano le qualificazioni della quinta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica artistica, si torna in pedana a Cottbus (Germania) per i turni preliminari su cinque attrezzi: trave e corpo libero per le donne; volteggio, parallele pari e sbarra per gli uomini. Ci sarà anche Lara Mori che sarà impegnata in entrambe le specialità e andrà a caccia dell’accesso alle Finali di domenica, la toscana occupa il ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Cottbus 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nel weekend del 21-24 novembre si disputerà la quinta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica per quanto riguarda il circuito riservato alle singole specialità. A Cottbus (Germania) andrà in scena la prima gara internazionale dopo i Mondiali di inizio a ottobre e la gara sarà fondamentale perché metterà in palio punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, al termine del circuito (dopo questo appuntamento ...

‘Saranno campioni’ : Nicolò Mozzato - il giovane veneto della Ginnastica artistica che sogna Parigi 2024 : Nella rubrica ‘Saranno Campioni’, Maurizio Contino ci porta alla scoperta dei nuovi talenti italiani destinati a brillare nel medio e lungo periodo sui più prestigiosi palcoscenici internazionali. Nato il 13 marzo 2000 a Venezia, Nicolò Mozzato inizia all’età di cinque anni a praticare ginnastica artistica grazie ad un amico che gli suggerisce di provare questo sport. Lui lo ascolta e da quel momento nasce il suo amore per la ...

Ginnastica artistica - Memorial Gander 2019 : Lorette Charpy e Oleg Verniaiev in trionfo - Edalli nono : Lorette Charpy e Oleg Verniaiev hanno vinto il Memorial Gander 2019, Classica della Ginnastica artistica giunta alla 36esima edizione. A Morges (Svizzera) è andata in scena la tradizionale kermesse dedicata all’ex Presidente della Federazione Internazionale, la francese si è imposta con 40.450 punti (si gareggiava sui tre attrezzi, ogni atleta era libera di scegliere i suoi preferiti): 13.750 al volteggio, 13.500 alle parallele e 13.200 ...

Ginnastica artistica - Vanessa Ferrari torna in gara : Coppa del Mondo con Lara Mori a fine novembre. La lista dei partecipanti : Vanessa Ferrari tornerà in gara a Cottbus (Germania) nel weekend del 21-24 novembre: la bresciana scenderà in pedana in occasione della tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica, il circuito che mette in palio alcuni pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (uno per attrezzo). Nel giorno in cui la Farfalla di Orzinuovi festeggia il tredicesimo anniversario del suo trionfo ai Mondiali, sono state pubblicate le liste ufficiali dei ...

Ginnastica artistica - quando si ritorna in gara? Il calendario di fine stagione : imperdibili Coppa del Mondo e Grand Prix a Milano : Gli appassionati di Ginnastica artistica si sono goduti dieci giorni di Grande spettacolo ai Mondiali che si sono conclusi domenica scorsa a Stoccarda, una vera e propria abbuffata di Polvere di Magnesio con l’appuntamento più importante dell’intera stagione dove abbiamo assistito a prestazioni dall’elevatissimo contenuto tecnico. Ora la domanda è legittima: quando si torna in gara? Ci sono ancora alcuni appuntamenti prima di ...

Ginnastica artistica - Marco Lodadio : “Non ho paura ad essere considerato uno dei favoriti per le Olimpiadi di Tokyo 2020” : Marco Lodadio e il sogno del podio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il romano, cresciuto esponenzialmente nelle ultime due annate, ha trovato nella recente rassegna iridata di Ginnastica artistica a Stoccarda (Germania) la propria sublimazione: un argento che, per la maestria e le qualità esibite sugli anelli, ha un valore dorato. L’azzurro ha così confermato la propria ascesa, rientrando nella top-3 in eventi di fascia alta. Una costanza di ...

VIDEO Mondiali Ginnastica artistica 2019 : highlights e sintesi. Gli esercizi migliori e i momenti più belli : I Mondiali 2019 di ginnastica artistica hanno offerto grandissime prestazioni tecniche, alla Schleyer Halle di Stoccarda abbiamo ammirato una serie di esercizi di spessore e abbiamo assistito ad alcuni momenti indimenticabili. Riviviamo il meglio della rassegna iridata con i VIDEO degli highlights, gli esercizi migliori, i momenti salienti delle varie gare e tanto altro ancora. VIDEO highlights migliori esercizi Mondiali ginnastica ...

“Marcia su Tokyo 2020” : Ginnastica artistica - l’Italia può sfatare un tabù secolare : I Mondiali di Stoccarda si sono conclusi con due medaglie per l’Italia della ginnastica artistica, un bottino lusinghiero e non così abituale alle nostre latitudini. Il bronzo della squadra femminile, per rango e caratura della disciplina in questione, entra di diritto tra le imprese memorabili del 2019 azzurro. Da anni OA Sport vi raccontava delle fantomatiche Fate, un gruppo di quattro ragazze (Giorgia Villa, Alice ed Asia D’Amato, ...

Ginnastica artistica - Olimpiadi 2020 : tutte le qualificate a Tokyo tra squadre e individualiste (femminile) - assegnati 81 pass ai Mondiali : Ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica si sono assegnati ben 81 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, si tratta di una fetta cospicua per il settore femminile visto che complessivamente sono a disposizione 98 posti per i Giochi. Si è definito il quadro delle 12 squadre ammesse ai Giochi (quattro ginnaste per ogni Nazioni) e sono poi stati consegnati diversi posti alle individualiste attraverso il concorso generale e le finali di specialità. Gli ...