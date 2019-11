L’Atletico Madrid lancia un canale WhatsApp per i tifosi

Calcio - Champions League : la Juventus attende L’Atletico Madrid all’Allianz Stadium. L’Atalanta costretta a vincere contro la Dinamo Zagabria : Domani andrà in scena la quinta giornata di Champions League che vedrà impegnate tra le altre Juventus e Atalanta. I bianconeri attendono all’Allianz Stadium l’Atletico Madrid in una sfida per il primato. Attualmente il ragazzi di Maurizio Sarri sono in vetta al Gruppo D con tre punti di vantaggio sugli spagnoli. A Ronaldo e compagni potrebbe bastare anche un pareggio. Situazione completamente diversa per la squadra di Gasperini che ...

Juventus - Cristiano Ronaldo punta L’Atletico Madrid : il portoghese fa… un annuncio sui social [FOTO] : Il portoghese ha postato sul proprio profilo Instagram alcune foto dell’allenamento di oggi, sottolineando di esser tornato La Juventus ritrova Cristiano Ronaldo, il portoghese infatti sarà regolarmente in campo nella sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, tornando nella lista dei convocati dopo il turno di riposo osservato contro l’Atalanta. Ad anticipare il suo rientro ci ha pensato proprio CR7, che oggi ha ...

Juventus - verso L’Atletico Madrid : Ronaldo può farcela - Douglas Costa e Rabiot da valutare : Dopo il successo con l’Atalanta, torna la Champions League. Juventus-Atletico Madrid in termini di classifica varrà più per gli spagnoli che per i Campioni d’Italia. Martedì alle 21 allo Stadium si affrontano infatti i bianconeri già qualificati e primi nel girone con 10 punti e i colchoneros secondi a quota 7. Agli iberici basterebbe un punto per la qualificazione, e in caso di pareggio la Juve sarebbe automaticamente prima nel girone con ...

Risultati Liga - 14ª giornata : pari per L’Atletico Madrid a Granada - la classifica aggiornata : Risultati Liga – Anche la Spagna torna in campo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. Turno che si apre, come al solito, il venerdì. Nell’anticipo ha la meglio il Levante sul Maiorca di misura. Sabato in campo le big. Il Barcellona sbanca Leganes in rimonta grazie a Suarez e Vidal, il Betis ha la meglio del Valencia. L’Atletico Madrid pareggia a Granada, il Real Madrid riceve la Real Sociedad. Domenica in campo ...

Infortunio Diego Costa - tre mesi di stop per l’attaccante delL’Atletico Madrid [DETTAGLI] : L’attaccante dell’Atlético Madrid, Diego Costa è stato operato con successo per una “ernia del disco cervicale”. Lo ha annunciato lo stesso club colchonero in una nota. “Diego Costa ha subito un intervento chirurgico sull’ernia del disco cervicale a Madrid giovedì 21 novembre. Secondo lo staff medico del club, l’operazione è andata come previsto”, si legge nel comunicato. L’Atletico non ...

Risultati Liga - 13^ giornata : vittoria per L’Atletico Madrid - la classifica aggiornata : Risultati Liga – Torna in campo la Liga. Si gioca il tredicesimo turno del campionato spagnolo. giornata che si è aperta con la Real Sociedad, solo 1-1 contro il Leganes. Sabato in campo Real Madrid e Barcellona. I Blancos dominano in trasferta contro l’Eibar, i catalani rispondono contro il Celta Vigo. Tripletta di Messi con due reti su punizione. Domenica il resto del turno. L’Atletico Madrid supera in rimonta ...

Risultati Champions League - Morata trascina L’Atletico Madrid : gol e spettacolo tra Shakhtar e Dinamo Zagabria [FOTO] : Risultati Champions League – Si sono giocate le prime due partite valide per la 3^ giornata della fase a gironi di Champions League, importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Importante scatto in avanti dell’Atletico Madrid, la squadra di Simeone si porta momentaneamente in vetta alla classifica del girone in attesa della partita della Juventus, per i Colchoneros successo con il minimo sforzo contro il Bayer ...

Caso Griezmann - il Barcellona adesso paga : versati 15 milioni nelle casse delL’Atletico Madrid : Il Barcellona paga 15 milioni all’Atletico Madrid per risolvere la querelle sul Caso Griezmann: ‘pace fatta’ fra le due società dopo il problema legato alla clausola rescissoria La querelle fra Atletico Madrid e Barcellona in merito all’affare Griezmann dovrebbe essersi finalmente conclusa. Il trasferimento dell’attaccante francese in Catalogna è stato uno dei più chiacchierati dell’estate a causa del ...

Sgominata la banda che rapinava le case dei calciatori del Real e delL’Atletico Madrid : L’incubo delle rapine nelle case dei calciatori di Real Madrid e Atletico Madrid è finito, scrive il Corriere dello Sport. Ieri sono stati arrestate quattro persone, tutte albanesi. Aspettavano le partite per entrare in azione e saccheggiare le ville, incuranti di chi ci fosse all’interno. Lo scorso giugno è toccato ad Alvaro Morata. La banda terrorizzò sua moglie Alice, che era in casa con i figli e la tata. Nello stesso giorno i ...