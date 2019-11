Droga a Roma | 51 arresti | il capo era l' ultrà Diabolik Patto con ' ndrangheta e camorra

Diabolik a capo della banda che inondava Roma di Droga : 50 arresti fra Lazio - Calabria e Sicilia : Il gruppo criminale riforniva gran parte delle «piazze di spaccio» della Capitale. Aveva costituito anche una «batteria di picchiatori» con soggetti incaricati del recupero dei soldi dovuti

Droga - "Diabolik" a capo dei narcos a Roma. 51 arresti. In nove mesi spacciata Droga per 120 milioni : Operazione Grande Raccordo criminale, blitz della Finanza sul clan dei narcotrafficanti. Tra i nomi emersi durante le indagini tra i vertici dell'organizzazione Fabrizio Piscitelli, l'ultra della Lazio ucciso lo scorso 7 agosto. Con lui il broker Fabrizio Fabietti che nelle...

Roma - la mappa dell’insicurezza : in periferia più Droga - furti e rapine : Il boom dello spaccio di droga. L’aumento dei delitti in centro storico. Nel calo generale delle rapine, +35% nel primo semestre 2019 nella zona dell’Appia antica. Lo scenario della sicurezza a Roma e dintorni si rivela pieno di contraddizioni ed emergenze in divenire continuo. Il Viminale ha appena fornito la mappa aggiornata: l’omicidio tuttora irrisolto di Luca Sacchi, 24 anni, ha rinnovato gli allarmi.

