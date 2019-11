L'inchiesta sulla Fondazione renziana Open agita la maggioranza : Le perquisizioni della Guardia di Finanza a carico di finanziatori della ex fondazione renziana Open riaccendono lo scontro all'interno della maggioranza. È Luigi Di Maio, infatti, a chiedere che nel "nuovo contratto" di governo venga inserita una Commissione di Inchiesta parlamentare sui finanziamenti ai partiti. Ma per Matteo Renzi non c'è nulla di irregolare. La fondazione Open è stata in attività dal 2012 al 2018 per sostenere la ...

Fondazione Open - Renzi : fiducia in toghe : "Chi ha finanziato in questi anni la Fondazione Open ha rispettato la normativa" e "cosa facesse la Fondazione è noto, avendo - tra le altre cose - organizzato diverse edizioni della Leopolda". Così Renzi, su Fb, in merito all'inchiesta parlando di "massacro mediatico" dopo il blitz della Finanza. "Aspetteremo con un sorriso la fine delle indagini, i processi, le sentenze, gli appelli. Noi ci fidiamo della giustizia italiana", afferma l'ex ...

Fondazione Open - Renzi : «Massacro mediatico - stessi pm che arrestarono i miei» : La Fondazione Open avrebbe agito come articolazione di partito politico. È quanto ipotizza la procura di Firenze nell'inchiesta che oggi ha fatto scattare oltre 20 perquisizioni in varie...

Bordate di Matteo Renzi ai pm dell'inchiesta sulla Fondazione Open : Matteo Renzi risponde con toni durissimi all’inchiesta sulla Fondazione Open. E in un lungo post su Facebook non risparmia Bordate nei confronti dei pm di Firenze titolari dell’indagine.Questa mattina centinaia di finanzieri in tutta Italia hanno perquisito all’alba abitazioni e uffici di persone fisiche e giuridiche “colpevoli” di aver finanziato la Fondazione Open. Un’operazione in grande stile, ...

Perquisiti i finanziatori di Open - ex Fondazione di Renzi. Procura : agito come articolazione di partito politico : Perquisizioni della GdF a Firenze e in altre citta' italiane nell'ambito di sviluppi delle indagini relative all'inchiesta della Procura fiorentina sulla Fondazione Open che era stata costituita per sostenere le iniziative politiche dell'ex premier Matteo Renzi. Tra i reati contestati dalla Procura nell'inchiesta a vario titolo, considera riciclaggio, traffico di influenze, autoriciclaggio. Tra le citta' dove i finanzieri hanno eseguito le ...

Perquisiti finanziatori di Open - ex Fondazione di Matteo Renzi. «Articolazione di partito» Donazioni per 6 - 7 milioni : come funzionava : La procura di Firenze sta indagando sui soldi versati all’avvocato Bianchi, indagato per traffico di influenze, e poi finiti nelle casse dell’organizzazione. La difesa: «Tutto tracciabile e fatto alla luce del sole»

Perquisiti finanziatori di Open - ex Fondazione di Matteo Renzi. «Articolazione di partito» : La procura di Firenze sta indagando sui soldi versati all’avvocato Bianchi, indagato per traffico di influenze, e poi finiti nelle casse dell’organizzazione. La difesa: «Tutto tracciabile e fatto alla luce del sole»

Caos governo - nuovo patto Pd-M5s al palo. E scoppia grana sui finanziamenti a ex Fondazione renziana Open : Che lo si voglia chiamare patto, accordo, contratto o tagliando, Partito Democratico e Movimento 5 stelle sono determinati a dare una scossa all'azione di governo rinnovando, come accade in certi matrimoni, l'impegno a lavorare insieme per il Paese. E Luigi Di Maio si spinge a indicare il mese di gennaio quale momento per apporre le firme in calce al patto, una accelerazione che fa storcere il naso al Pd. Dopo Nicola Zingaretti, che ...

Fondazione Open - Salvini dà lezioni di garantismo a Di Maio : "Renzi? Non commento le inchieste degli altri" : Matteo Salvini dà lezioni di garantismo al suo ex alleato Luigi Di Maio. Fermato fuori da Montecitorio a chi gli chiedeva un commento sull'inchiesta sulla Fondazione renziana Open, il leader della Lega ha risposto: "Non voglio commentare le indagini che riguardano me, figuriamoci quelle che riguarda

Inchiesta Fondazione Open - Di Maio : "Finanziamenti ai partiti problema serio" : L’operazione della Guardia di Finanza che stamane ha perquisito diversi finanziatori della fondazione Open, cassaforte dei renziani fino al 2018, non poteva lasciare indifferente Luigi Di Maio. Quello dei finanziamenti ai partiti è uno dei cavalli di battaglia del ministro degli Esteri: "È evidente che c'è un problema serio per quanto riguarda i fondi e i finanziamenti che ricevono i partiti - dichiara il leader del Movimento 5 Stelle - . Lo ...

La Fondazione Open - vicina a Renzi - nel mirino della magistratura : Sono in corso nuove perquisizioni, ordinate dalla procura di Firenze, nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open, in attività dal 2012 al 2018 per sostenere iniziative politiche di Matteo Renzi, tra cui convention alla Leopolda. Ne è stato presidente, fino al suo scioglimento, l'avvocato Alberto Bianchi, indagato per traffico di influenze illecite e già destinatario di una perquisizione a settembre nel suo studio, durata tre giorni. ...

Fondazione Open - Conte : “Commissione su fondi ai partiti? Non entro in inchiesta - ma Parlamento è sovrano” : Se dopo le perquisizioni scattate a Firenze e in altre città per l’inchiesta aperta sui finanziamenti alla Fondazione Open (ex “cassaforte” renziana) il capo politico M5s Luigi Di Maio aveva rivendicato di voler inserire nel contratto di governo una commissione d’inchiesta sui fondi ai partiti, è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a rivendicare: “Commissione? Non voglio entrare in un’inchiesta ...

Fondazione Open - l’inchiesta sull’ex cassaforte di Renzi si amplia. Finanza a caccia di carte di credito “a disposizione di parlamentari” : Una “articolazione di un partito politico“. Secondo la procura di Firenze, che oggi ha ordinato una serie di perquisizioni in undici città, era questo la Fondazione Open, di cui era presidente l’avvocato Alberto Bianchi. Gli uomini delle Fiamme Gialle sono entrati in azione con una serie di perquisizioni a Firenze, Milano, Torino, Roma, Napoli, Parma, Bari, La Spezia, Pistoia, Alessandria e Modena. La procura contesta a vario titolo ...

