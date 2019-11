Risultati Liga | 14ª giornata | pari per l’Atletico Madrid a Granada | la classifica

Risultati Liga - 14ª giornata : Barcellona corsaro a Leganes - la classifica aggiornata : Risultati Liga – Anche la Spagna torna in campo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. Turno che si apre, come al solito, il venerdì. Nell’anticipo ha la meglio il Levante sul Maiorca di misura. Sabato in campo le big. Il Barcellona sbanca Leganes l’Atletico Madrid va a Granada, il Real Madrid riceve la Real Sociedad. Domenica in campo Villareal e Siviglia, tra le altre. Il programma completo e la ...

Risultati Bundesliga - 12ª giornata : pari e spettacolo tra Dortmund e Paderborn - la classifica aggiornata : Risultati Bundesliga – Dodicesima giornata per il campionato tedesco. Si torna in campo per un nuovo turno. Nel match d’apertura di giornata, gol e spettacolo tra Dortmund e Paderborn: finisce 3-3. Werder Brema-Schalke 04 è il big match del sabato. Molto interessante anche Eintracht Francoforte-Wolfsburg. Il Bayern Monaco va in trasferta sul campo del Fortuna Dusseldorf. Chiudono i due posticipi della domenica. Il programma ...

Risultati Liga - 13^ giornata : il Siviglia vince il derby - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Liga – Torna in campo la Liga. Si gioca il tredicesimo turno del campionato spagnolo. giornata che si è aperta con la Real Sociedad, solo 1-1 contro il Leganes. Sabato in campo Real Madrid e Barcellona. I Blancos dominano in trasferta contro l’Eibar, i catalani rispondono contro il Celta Vigo. Tripletta di Messi con due reti su punizione. Domenica il resto del turno. L’Atletico Madrid supera in rimonta ...

Risultati Bundesliga - 11^ giornata : Friburgo di misura sull’Eintracht - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Bundesliga – Undicesima giornata per il campionato tedesco. La Bundesliga scende in campo per un nuovo ed entusiasmante turno. Si inizia con l’anticipo tra Colonia ed Hoffenheim, colpo grosso in trasferta, 1-2 il risultato finale. Nelle gare delle 15.30 di sabato, pioggia di gol. Solo Paderborn-Augsburg (0-1) è povera di emozioni, mentre nelle altre tre sfide si segna tantissimo. Il Lipsia sbanca Berlino per 2-4, ...

