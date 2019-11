Gli chiede 20 centesimi per strada | lui tira fuori la pistola e le spara uccidendola | poi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 novembre 2019) Una mendicante si è avvicinata a un uomo e gli ha chiesto 1 real, l’equivalente di poco più di 0,20€. In tutta risposta, lui hatoladalla cintura e le hato due colpi. Poi ha messo a posto l’arma e si è allontanato come se niente fosse. È quanto successo a Rio De Janeiro, in Brasile, come riferisce il Daily Mail : l’omicidio è avvenuto sabato scorso, 16 novembre, ma la notizia è stata data ora dai quotidiani locali che hanno pubblicato anche il video di una una telecamera di sorveglianza della zona che ha ripreso tutta la scena. Dalle immagini trasmesse dalla tv brasiliana Rede -Tv, si vede Zilda Henrique dos Santos Leandro, questo il nome della mendicante di 31 anni, che si avvicina a un uomo – identificato come Aderbal Ramos – in Rua Barao de Amazonas, proprio nel centro della metropoli brasiliana: lui la ignora e lei ...

rscano : Conservatorio chiede URGENTEMENTE AIUTO personale specializzate ( bibliotecari archivisti musicisti) per mettere al… - capuanogio : #Mandzukic ha deciso di andare al #ManUtd ma vorrebbe aggregarsi agli inglesi già a dicembre per iniziare prima gli… - TuttoQuaNews : RT @Primaonline: #Rai, polemica sugli uffici stampa esterni. Viale Mazzini: decidono editori, non noi. Salini chiede chiarimenti https://t.… -