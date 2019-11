“Lui è il mio uomo preferito” La famosa attrice a luci rosse lo ha confessato a tutti

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 21 novembre 2019) Per chi non lo sapesse Mia Khalifa è stata una delle attrici apiù amate e seguite degli ultimi cinque anni. Il suo segreto? Una faccia da angelo, un seno prorompente e la voglia di sdoganare un tabù potentissimo: quello della musulmana senza freni inibitori. È questo che ha reso Mia una delle migliori nel suo campo. Ora, dopo il suo addio a quel mondo quello che prevale è la sua passione per il calcio. La popolare youtuber che pochi giorni fa ha rivelato di essere una grande tifosa del West Ham, ha parlato di quelli che sono i suoi 3 calciatori preferiti. Non mancano le sorprese visto che oltre a Zinedine Zidane e David Beckham, la classe 1993 libanese naturalizzata statunitense ha inserito anche Aaron Mooy tutt’altro che celebre centrocampista dell’Huddersfield e della nazionale australiana. Mia Khalifa è una grande tifosa del West Ham. Gli Hammers nell’ultimo turno di ...

