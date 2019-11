Scontro Serie A-Figc per il nuovo presidente di Lega

Zingaretti : “Da Pd serietà - no bandierine”. E il governo continua a litigare - ora è Scontro su Ius soli : E' successo raramente di vedere Nicola Zingaretti alzare il tono della voce, accalorarsi. Lo fa alla chiusura della tre giorni del Pd a Bologna per difendere l'identità del partito, il suo essere "utile" al Paese, al servizio per un "riscatto" dagli "umori neri" che ne stanno inquinando la vita o, per dirla con le parole di Gentiloni, in difesa di quella "democrazia liberale che è la vera posta del gioco". "Ci vuole serietà se vogliamo cambiare ...

Serie A Femminile | Milan - Juventus - Scontro al vetrice (diretta Sky Sport) : Sarà Milan-Juventus il big match che chiuderà la sesta giornata di Serie A, un campionato che, ogni settimana, regala uno scontro al vertice. Non è mai facile per gli allenatori gestire un gruppo dopo il ritorno dalle Nazionali, lo sanno bene...

Calcio a 5 - Serie A 2019-2020 : a Todis Lido lo Scontro salvezza contro Cybertel Aniene : Dopo la ricca programmazione del venerdì sera era rimasta una sola partita da disputare per quanto riguarda l’ottava giornata della Serie A 2019/2020 di Calcio a 5, quella tra la Todis Lido e la Cybertel Aniene. Al Pala Di Fiore di Ostia i padroni di casa si sono aggiudicati per 5 a 4 un vero e proprio scontro salvezza tra due dei team che hanno iniziato peggio questa nuova stagione e che presumibilmente dovranno lottare parecchio per ...

LIVE Novara-Conegliano 0-0 - Serie A1 volley femminile in DIRETTA : Scontro diretto da brividi con vista scudetto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione sesta giornata – orario d’inizio e come vederla in TV 19:58 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Conegliano, anticipo della sesta giornata della Serie A1 di volley femminile 2019. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Conegliano, big match della sesta giornata della Serie A1 di volley femminile 2019. E’ arrivato il momento del grande ...

LIVE Novara-Conegliano - Serie A1 volley femminile in DIRETTA : Scontro diretto da brividi con vista scudetto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione sesta giornata – orario d’inizio e come vederla in TV Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Conegliano, big match della sesta giornata della Serie A1 di volley femminile 2019. E’ arrivato il momento del grande classico del nostro Campionato, stasera alle ore 20:30 andrà in scena al Pala Igor la “sfida infinita”. Si inizia finalmente a ...

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della quinta giornata. Pro Recco vince lo Scontro diretto e vola : Era la partita più attesa e non ha deluso le aspettative. Un AN Brescia forse di livello minore rispetto a quella vista negli anni scorsi, sfrutta il fattore campo e spaventa i pluri campioni d’Italia della Pro Recco: la legge del più forte però viene ancora fuori e i recchelini la spuntano per 11-9, restando ovviamente in vetta. Tanta tensione, ovviamente, molti anche gli errori: sbaglia un rigore Cannella, parato dal giovane Massaro. I ...

LIVE Roma-Napoli calcio - Serie A in DIRETTA : Scontro diretto cruciale per la zona-Champions : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti a Roma-Napoli, match di cartello dell’11esimo turno della Serie A 2019/2020. Alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico andrà in scena una partita di capitale importanza tra due squadre che stanno vivendo momenti non semplici della loro annata per motivi differenti. I giallorossi di mister Paulo Fonseca sono sempre alle prese con una notevole Serie di infortuni, ...

LIVE Milan-Spal - Serie A calcio in DIRETTA : rossoneri in crisi - è quasi uno Scontro salvezza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il riepilogo dei match di ieri: Juventus ancora in vetta, le romane giocano a poker– La preview di Milan-Spal Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match valido per la decima giornata di Serie A maschile 2019/20 tra Milan e Spal. Il Diavolo torna a San Siro, per la terza panchina di Stefano Pioli: l’ex allenatore della Fiorentina ha collezionato 1 punto in due ...