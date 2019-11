Realme 5s è ufficiale | schermo da 6 | 5 pollici e quadrupla fotocamera a buon mercato

Realme X2 ufficiale in Cina con Snapdragon 730G e fotocamera da 64 megapixel : Come annunciato da Realme qualche giorno fa, lo smartphone medio gamma Realme X2 approda finalmente nel mercato cinese con un display AMOLED Full HD+ da 6,4 pollici con notch a goccia, SoC Snapdragon 730G affiancato da un massimo di 8 GB di RAM, sensore principale posteriore Samsung GW1 da 64 MP, fotocamera selfie da 32 MP e Android 9.0 Pie con interfaccia ColorOS 6.0. L'articolo Realme X2 ufficiale in Cina con Snapdragon 730G e fotocamera da ...