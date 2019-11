Fedez e Dark Polo Gang in crisi | il gruppo trap lascia l’etichetta Newtopia

Fonte : gossipetv

(Di mercoledì 20 novembre 2019): aria di rottura con? Dopo J-Ax e Fabio Rovazzi, sembra essere arrivato il momento di un’altra amicizia finita per. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, laavrebbe chiuso il contratto con l’etichetta musicale di, la. Sembrerebbe trattarsi di uno scenario simile a … L'articoloin: ill’etichettaproviene da Gossip e Tv.

StraNotizie : La Dark Polo Gang rompe con l'agenzia di Fedez per (pare) un disaccordo economico - BITCHYFit : La Dark Polo Gang rompe con l'agenzia di Fedez per (pare) un disaccordo economico | BitchyF - ziomuro : RT @GPasqui: La Dark Polo Gang rompe con Fedez per (pare) un disaccordo economico -