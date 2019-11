È piccolo | sta spopolando su Indiegogo e permette di registrare video stabilizzati a

Gruppo Gedi - poligrafici in sciopero : domenica non escono Repubblica - Stampa - Secolo XIX - piccolo e Messaggero Veneto : domenica 17 novembre Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX, il Messaggero Veneto e Il Piccolo non saranno in edicola. Le segreterie nazionali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil infatti hanno indetto uno sciopero dei poligrafici del Gruppo Gedi, della controllata Gedi News Network e di Gedi Printing per protestare contro il piano di ristrutturazione annunciato mercoledì scorso. I giornalisti di Repubblica si sono uniti alla mobilitazione e sabato ...

Milan - la battuta di Chiellini fa discutere : “da piccolo ero milanista - poi sono diventato più intelligente!” : La battuta di Giorgio Chiellini fa storcere il naso ai tifosi del Milan: il difensore della Juventus ammette la sua fede rossonera da bambino, poi svanita una volta diventato ‘più intelligente’ Nel corso di Junior Reporter, iniziativa in cui la Juventus ha permesso ad alcuni piccoli tifosi di intervistare capitan Giorgio Chiellini, il capitano della Juventus ha risposto ad una particolare domanda che ha fatto storcere il naso ...

Siria - ritrovato in un campo profughi il piccolo Alvin : il bambino di 11 anni era stato portato via dall’Italia dalla madre arruolata nell’Isis : Sta tornando in Italia Alvin, il bambino di 11 anni portato in Siria dalla madre, Valbona Berisha, che lasciò il marito e padre del bimbo a Barzago (Lecco) per arruolarsi nell’Isis, il 17 dicembre 2014. Il ragazzino, la cui madre è morta in un’esplosione, si trovava nel campo profughi di Al Hol, in Siria, e sarebbe ferito a una gamba: a ritrovarlo sono stati gli uomini dello Scip della polizia e del Ros dei carabinieri, dopo la denuncia del ...

Maltempo Aosta - neve in quota : chiuso il colle del piccolo San Bernardo : E’ chiuso dalle 14 il valico del Piccolo San Bernardo, al confine tra Valle d’Aosta e Savoia (Francia), lungo la strada statale 26. “La chiusura – fa sapere Anas -, programmata ogni anno per l’intera stagione invernale, è stata già effettuata in considerazione del peggioramento previsto delle condizioni meteo, con possibili nevicate a partire dai 1.500 metri di quota, che non consentono il mantenimento della ...

Il piccolo Lord film stasera in tv 2 novembre : cast - trama - streaming : Il piccolo Lord è il film stasera in tv mercoledì 20 febbraio 2019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il piccolo Lord film stasera in tv: cast La regia è di Jack Gold. Il cast è composto da Colin Blakely, Connie Booth, John Carter, Gerry Cowper, Peter Copley, Alec Guinness, Barry Jackson, Rachel ...

Nella notte c’è stato un piccolo terremoto di magnitudo 3 - 4 in provincia di Catania : Nella notte tra venerdì e sabato, alle ore 3.17, c’è stata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 3,4 con epicentro a Milo, in provincia di Catania, e con ipocentro a 5 chilometri di profondità. Non sono stati segnalati feriti

Il buco dell'ozono non è mai stato così piccolo da quando è stato scoperto nel 1982 : Sull’Antartide il buco dell’ozono ha raggiunto l’estensione minima dall’epoca della sua scoperta, nel 1982: ora è 10 milioni di chilometri quadrati, rispetto ai 16 milioni di chilometri quadrati misurati l′8 settembre. A indicare il record sono i dati di Nasa ed Ente americano per le ricerche su atmosfera e oceani (Noaa). Per gli esperti è una buona notizia solo a metà, perché è un ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : quasi fatte le squadre azzurre per i giganti di Soelden - resta un piccolo dubbio tra le donne : Sono quasi definitive le squadre azzurre che sabato 26 e domenica 27 ottobre parteciperanno al gigante femminile e a quello maschile di Soelden. L’annuncio è stato dato durante un incontro della stampa con la Federazione Italiana Sport Invernali e il suo presidente Flavio Roda. Sono stati presentati gli ultimi partner FISI, Livigno e RTL 102.5, ma anche i Mondiali di biathlon di Anterselva 2020, che si svolgeranno dal 13 al 23 febbraio e di cui ...

Ragazza ha un forte mal di denti e un piccolo taglio al dito - va al dentista e scopre la tremenda verità : Una Ragazza irlandese di 23 anni Lauren Neilly, da qualche anno impiegata in banca,aveva un forte mal di denti e dopo qualche giorno ha deciso di andare dal dentista. La Ragazza, da qualche tempo si sentiva spesso stanca e aveva strani dolori. Inoltre aveva una ferita piccolissima al dito che però non si rimarginava mai. La giovane però non era preoccupata e pensava che una volta recata dal dentista, tutto si sarebbe risolto. La ...

piccolo malore per Salvini a Monfalcone : ricoverato - è stato già dimesso : Piccolo malore per Matteo Salvini oggi, mercoledì 16 ottobre. L'ex ministro degli interni era diretto a Trieste, dove avrebbe dovuto partecipare ai funerali dei due poliziotti uccisi lo scorso 4 ottobre. Dopo l'arrivo all'aeroporto di Ronchi, Matteo Salvini si è sentito male ed è stato ricoverato presso l'ospedale 'San Polo' di Monfalcone (in provincia di Gorizia). Dopo tutti gli accertamenti del caso, il leader del Carroccio è stato già ...

Madre vuole partecipare a una festa - fa bere vodka al figlio di 8 mesi per farlo addormentare - ma il piccolo muore : vuole a tutti i costi partecipare a una festa con tantissimi amici ma suo figlio di 8 mesi non riesce a addormentarsi anche perché molto malato. La Madre allora decide di fare bere della vodka ghiacciata al piccolo per farlo dormire. Il piccolo però dopo aver bevuto un notevole quantitativo di alcol non si è più svegliato. La tragedia si è consumata a Shebekino in Russia nella regione di Belgorod, vicino all’Ucraina. Nelle ...

Il piccolo yeti - un film d’animazione pensato per conquistare il mercato asiatico : https://www.youtube.com/watch?v=Xo4HiDLTet0 La Dreamworks non è il primo studio d’animazione a realizzare un cartone animato ambientato in Cina con personaggi cinesi, già lo aveva fatto la Disney con Mulan. Il mondo però è cambiato nel frattempo e se Mulan era qualcosa di esotico, un cartone in tutto e per tutto americano nei temi che usava l’antica Cina come ambientazione, Il piccolo yeti è invece un film che non ha nessuna ragione per ...

Sta per arrivare un gioiellino Huawei con fotocamera super a prezzo davvero piccolo : Arrivano in queste ore delle indiscrezioni davvero interessanti per gli utenti che sono ansiosi di mettere le mani su un nuovo gioiellino Huawei. Si tratta di uno smartphone che potrebbe fare a breve il proprio esordio sul mercato a stretto giro, con una caratteristica ben precisa. L'idea del colosso cinese, infatti, è quella di puntare su un dispositivo in grado di fare la differenza sul fronte fotocamera, senza richiedere una spesa ...

“Troppo piccolo per fare il pilota” – Valtteri Bottas - il nonno e una promessa : quando i sogni stanno dentro una ciotola di porridge : Valtteri Bottas, la passione per i go-kart e il sogno di diventare pilota: tutto è iniziato grazie ad una promessa del nonno e tante ciotole di porridge Vi siete mai fermati a pensare quanto possano essere affascinanti i go-kart per un bambino? Piccole macchinine che, agli occhi di un piccolo, vanno alla stessa velocità di quelle dei grandi, nelle quali non sei seduto sul sedile del passeggero, magari in un fastidioso seggiolino di ...