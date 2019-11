DIRETTA TEST MOTOGP VALENCIA Video streaming tv | Quartararo balza al comando!

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Morbideli 2° dietro a Quartararo - Valentino Rossi rompe il motore! Dovizioso cresce : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Andrea Dovizioso in pista dopo 90 minuti di inattività, vediamo cosa farà il for LIVE se che per il momento ha percorso soltanto 17 giri. 14.38 Ulteriore miglioramento di Franco Morbidelli che resta secondo ma ora è a 0.101 da Quartararo . Che botta e risposta tra i due compagni di squadra. 14.37 Valentino Rossi rientra ai box dopo un brevissimo stint poco prolifico. 14.36 Quartararo SI ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Valentino Rossi rompe il motore! Quartararo fa paura - cresce Dovizioso con la Ducati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11 Quartararo è molto costante sul passo di 1:30.9-1:31.0. 14.10 Al momento stanno girando solo Quartararo , Crutchlow, Pedrosa e A. Espargarò. 14.09 Notevolmente miglioramento di Dani Pedrosa con la KTM, lo spagnolo si issa all’undicesimo posto a 0.879 da Quartararo . Valentino Rossi scivola così al quattordicesimo posto. 14.08 Ricordiamo che non ci sono pause pranzo prefissate in ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : In fumo il motore di Rossi! Quartararo comanda - Vinales e Dovizioso inseguono : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54 Di nuovo sul tracciato Marc Marquez, mentre Rossi attende di poter riprendere il suo turno ai box 13.52 Al comando rimane un solidissimo Quartararo che non finisce di stupire. Il classe 1999 vola in 1:30.591 e si avvicina ai tempi di ieri This is a blistering run from @FabioQ20!

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : i piloti iniziano a forzare i tempi - Quartararo comanda - Dovizioso e Rossi inseguono : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.46 L’andamento dei tempi al Ricardo Tormo . @FabioQ20 se pone primero, el francés marca un tiempo de 1:30.662. @LecuonaIker sigue en una gran forma, ahora mismo undécimo, por delante de @ValeYellow46 #ValenciaTest #2020awaits pic.twitter.com/4VXdNno4Jw — Circuit Ricardo Tormo (@CircuitValencia) November 20, 201 13.44 Rossi è costretto a fermarsi in pista. Non si è capito se il ...