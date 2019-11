Il presidente del Senato in visita alla Ferrari

Stadio Roma - torna libero l’ex presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito : Dopo sei mesi torna in libertà Marcello De Vito, ex presidente dell’Assemblea capitolina. L’ex esponente del Movimento 5 stelle, espulso da Luigi Di Maio dopo l’arresto, era stato accusato di corruzione lo scorso marzo nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Il tribunale ha infatti accolto una istanza del difensore di De Vito, Angelo Di Lorenzo. Per l’ex presidente dell’Assemblea capitolina il ...

presidente Fed. Albania : ”Ancelotti in partenza - DeLa sta cercando il sostituto” : Presidente Fed. Albania: ”Ancelotti in partenza, DeLa sta cercando il sostituto”. Le dichiarazioni integrali In un’intervista comparsa questa mattina tra le pagine de Il Corriere dello Sport e successivamente riportata da Tuttonapoli, si legge tra le righe una notizia molto importante. Ancelotti sarebbe in partenza dal Napoli, forse anche nel mese di gennaio, con ADL […] Leggi tutto L'articolo Presidente Fed. Albania: ...

Il presidente della Federcalcio albanese : “Hysaj resta nel Napoli. A gennaio sarà Ancelotti ad andare via” : Il Corriere dello Sport intervista Armat Duka, presidente della Federcalcio albanese. Parla anche di Hysaj. “Mi piace molto e anche con la Francia ha fatto una bella partita: forse non capisco di calcio, ma dico che per me poteva restare in campo”. Sull’ipotesi che a gennaio lasci il Napoli “Hysaj merita di giocare e secondo me non si muove a gennaio, perché sarà Ancelotti ad andare via. Mi spiace per Carlo, sono un tifoso milanista, però da ...

Night of Kick and Punch 10 – Donato Milano racconta le sue sensazioni : le parole del presidente FIKBMS : Night of Kick and Punch 10, parla il presidente FIKBMS Donato Milano Sabato 14 dicembre, al centro sportivo Vismara di Milano, avrà luogo “The Night of Kick and Punch 10” galà di Kickboxing organizzato da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style, azienda torinese specializzata nella produzione di guantoni, protezioni, attrezzatura ed abbigliamento per i praticanti di sport da ring. Nel clou, della serata, Luca Grusovin sfiderà il francese ...

Pallavolo - Supercoppa Italiana – Agenti chiedono la rimozione del vessillo di San Marco : il presidente Fabris scrive al Governo : Supercoppa Italiana, rimozione vessillo di San Marco: il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris scrive al Governo In relazione all’episodio accaduto sabato scorso in occasione della Supercoppa di volley femminile tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, quando tre Agenti in borghese della Questura di Milano hanno ordinato la rimozione dagli spalti della bandiera di San Marco, simbolo di Venezia e ...

Adriano Palozzi su Facebook «Cucchi era un tossico - Ilaria lo sfrutta per fare politica». L’affondo del vice presidente del consiglio regionale del Lazio di Cambiamo. : «Stefano Cucchi era un tossico e la sorella sfrutta la sua morte per fare carriera politica». E’ la sintesi del post di Adriano Palozzi, vice presidente del consiglio regionale del Lazio e tra i fondatori di Cambiamo, il movimento di Giovanni Toti. Scrive Palozzi su Facebook: «Stefano cucchi ha avuto finalmente giustizia! La sorella finalmente è soddisfatta e si lancia in una nuova e brillante carriera politica o nello spettacolo ( ...

Gotabaya Rajapaksa è stato eletto presidente dello Sri Lanka : Gotabaya Rajapaksa, ex ministro delle Difesa e fratello dell’ex presidente autoritario Mahinda Rajapaksa, è stato eletto nuovo presidente dello Sri Lanka. I risultati ufficiali si attendono nelle prossime ore, ma con la metà dei voti scrutinati Rajapaksa è in netto vantaggio,

L’uomo del giorno - Calisto Tanzi : presidente del Parma tra i successi e il crac : Calisto Tanzi compie 81 anni. Una vita fatta di successi e fallimenti quella del “figlio del droghiere”. E sì, perché così sarà per sempre ricordato l’ex presidente del Parma. Il nonno era proprietario di un’azienda alimentare, passato poi al padre e infine a Calisto. Quest’ultimo è intraprendente. Apre un caseificio a Colecchio, importa il tetrapak e il sistema per la lunga conservazione del latte, ...

Cucchi - bufera sul vicepresidente del Consiglio regionale Palozzi : "La sorella sfrutta il fratello tossico" : È bufera sul vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Adriano Palozzi. Il totiano è finito nel mirino delle critiche per aver accusato la sorella di Stefano Cucchi di aver sfruttato la tragedia per un briciolo di notorietà. "Stefano ha avuto finalmente giustizia (Bah)! La sorella finalmente

Adriano Palozzi su Facebook «Cucchi era un tossico - Ilaria lo sfrutta per fare politica». L'affondo del vice presidente del consiglio regionale del Lazio di Cambiamo. : «Stefano Cucchi era un tossico e la sorella sfrutta la sua morte per fare carriera politica». E' la sintesi del post di Adriano Palozzi, vice presidente del consiglio regionale del...

Caso Saipem-Algeria : chiesti in appello 6 anni e 4 mesi per Scaroni - presidente del Milan : Il sostituto procuratore Massimo Gaballo, della Procura generale di Milano, ha chiesto una condanna in appello a sei anni e quattro mesi per Paolo Scaroni, ex amministratore delegato di Eni e attuale presidente in carica dell'AC Milan. L'accusa è di corruzione internazionale relativamente ad un presunto pagamento di tangenti in Algeria. Il 19 settembre 2019, in primo grado, Scaroni fu assolto dal tribunale di Milano per 'non aver commesso il ...

Romford - le folli 24 ore del neo-presidente Glenn Tamplin : si nomina allenatore e compra 15 giocatori : Un’assurda storia dall’Inghilterra. Glenn Tamplin, eccentrico milionario inglese, ha acquistato il Romford, squadra che milita in Isthmian League North Division, l’ottavo livello del calcio britannico. E fin qui nulla di strano. Ora, siamo abituati a vedere rivoluzioni dei quadri dirigenziali, dello staff, della rosa da parte dei neo-proprietari. Lo abbiamo sperimentato con Commisso che in una sola estate è riuscito a ...

Cile - il presidente del senato annuncia un referendum di revisione costituzionale per aprile. È il primo dopo la dittatura Pinochet : Il prossimo aprile il Cile voterà in un referendum per decidere su una possibile revisione della Costituzione ereditata dalla dittatura di Augusto Pinochet e mai modificata dal 1990, anno della caduta del dittatore. Ad annunciare il referendum costituzionale è stato il presidente del senato Cileno, Jaime Quintana: dopo ore di negoziati in Parlamento, la coalizione di governo e i principali partiti di opposizione hanno firmato un accordo ...

Il presidente di AGCOM conferma : “Rientrata la preoccupazione sugli effetti nocivi del 5G” : Il presidente di AGCOM ha riportato alla commissione Trasporti i risultati di un'indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie, in particolare sulla transizione verso il 5G. L'articolo Il presidente di AGCOM conferma: “Rientrata la preoccupazione sugli effetti nocivi del 5G” proviene da TuttoAndroid.