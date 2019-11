Il nobile silenzio è d’oro 

Fonte : vanityfair

(Di martedì 19 novembre 2019) Per ridare importanza alla parolaPer connettersi a se stessiPer combattere lo stress Basta lamenti!Ilè come la cioccolata Ilè una alleato della mentePer migliorare attraverso le azioni salutariDesiderate evadere dal caos per ricercare un posto tranquillo che possa ritemprarvi da tutto quel che vi procura tensione? Bene, questo è il pezzo che fa per voi. Niente è più eloquente e ritmato del “”. Praticarlo, infatti, è un atto d’amore verso se stessi. Fuggire dalla rigida routine quotidiana – e dal flusso molesto di schiamazzi, parole, notifiche e strombazzamenti – per concedersi un momento di quiete, permette di affrontare il mondo senza ancorarsi alla convinzione che il tran-tran della vita sia un’efferata battaglia. L’Istituto Lama Tzong Khapa – un centro di Buddhismo tibetano, ubicato in Toscana, a Pomaia, una frazione di Santa Luce, in ...

mewmewtokyo : RT @GPeruz: Il Politico: il clero ha il compito di foggiare quelle aure. Be', va fatta un po' di pulizia da quelle parti. Ciò che non si pu… - pine20156 : RT @GPeruz: Il Politico: il clero ha il compito di foggiare quelle aure. Be', va fatta un po' di pulizia da quelle parti. Ciò che non si pu… - yebosfaye : RT @GPeruz: Il Politico: il clero ha il compito di foggiare quelle aure. Be', va fatta un po' di pulizia da quelle parti. Ciò che non si pu… -