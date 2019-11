Doping | caso Schwazer | test su 56 atleti per verificare regolarità analisi marciatore

Nuoto – Caso Doping - Sun Yang si difende in tribunale : “controlli non regolari. Non sono stati capaci di dimostrare…” : Sun Yang si difende in tribunale dalle accuse di doping: il nuotatore cinese etichetta come ‘non regolari’ i controlli effettuati Sun Yang si difende in tribunale. In quel di Montreux, il nuotatore cinese ha testimoniato difendendosi dalle accuse di aver distrutto un campione del suo sangue con un martello, al fine di evitare una possibile sospensione per doping prima del Mondiale. Sun Yang rischia da 2 a 8 anni di ...

Doping – Un nuovo clamoroso caso in Italia : la paralimpica Martina Caironi positiva : Brutta batosta per l’atletica paralimpica Italiana: arrivata oggi la sospensione in via cautelare per Doping di Martina Caironi Guai tosti per Martina Caironi: la campionessa paralimpica Italiana è risultata infatti positiva ad un controllo antiDoping. La seconda Sezione del TNA, “vista la richiesta di immediata sospensione dall’attività agonistica dell’atleta, tesserata Federazione Italiana Sport Paralimpici e ...

NBA – Un nuovo caso di Doping : pesante squalifica per un giocatore degli Atlanta Hawks : pesante squalifica per John Collins: l’ala degli Atlanta Haws squalificato per doping Brutte notizie per gli Atlanta Hawks: il team perde un giocatore per doping. Si tratta di John Collins: l’ala è risultata positiva al peptide 2, un ormone della crescita e per lui è arrivata una pesantissima squalifica, di ben 25 partite. ”Prima di tutto voglio scusarmi con i miei compagni e con l’organizzazione, i tifosi e tutta ...

Caso Doping - la Russia rischia una doppia pesante esclusione da Tokyo 2020 e Pechino 2022 : Russia ancora nella bufera doping: il direttore dell’agenzia antidoping russa teme l’esclusione da Tokyo 2020 e Pechino 2022 “Alla rappresentativa olimpica della Russia verrà vietato di prendere parte a Tokyo 2020. E penso che la stessa cosa accadrà per i Giochi invernali di Pechino ’22“. Con queste parole Yuri Ganus, direttore dell’agenzia antidoping russa (Rusada), si è espresso duramente in merito ...

Caso Doping Alex Schwazer : gip dispone supplemento perizia per Dna : Nuova possibile svolta nel Caso di Alex Schwazer, il campione olimpico di marcia della 50 km a Pechino 2008, dal 2016 al centro di una complicata vicenda di doping (TUTTE LE TAPPE DEL Caso - DALLA SQUALIFICA ALLE ANOMALIE NELLE ANALISI) . Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano ha disposto un supplemento di perizia genetico-forense. I nuovi esami saranno affidati al comandante del Ris di Parma, Giampietro Lago, per ...

Nuoto – Sun Yang davanti al TAS di Losanna : il 15 novembre sarà il giorno della verità sul caso Doping : Sun Yang dovrà presentarsi davanti al TAS di Losanna il prossimo 15 novembre: il nuotatore cinese risponderà alle accuse di doping Il prossimo 15 novembre sarà il giorno della verità per Sun Yang. Il nuotatore cinese dovrà infatti comparire in tale data di fronte al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, per rispondere delle accuse di doping a suo carico. Nella fattispece, il nuotatore è stato accusato di aver distrutto dei ...

Atletica – Nike cancella il Progetto Oregon : decisivo il caso Doping che ha coinvolto Alberto Salazar : Nike chiude ufficialmente il Progetto Oregon: il brand sportivo americano ha preso la decisione definitiva dopo il caso doping che ha coinvolto Alberto Salazar Il Progetto Oregon chiude ufficialmente i battenti. Il gruppo di allenamento di alto livello, che si era svolto nel nord est degli USA grazie ai finanziamenti del brand sportivo statunitense, è stato cancellato da Nike stessa dopo il caso doping che ha coinvolto Alberto Salazar, ...

Atletica - Mondiali 2019 : escluso Dilshod Nazarov per un caso di Doping risalente al 2011 : I Mondiali di Atletica a Doha sono in procinto di iniziare. Mancano, infatti, due giorni all’inizio della rassegna iridata e a scuotere l’ambiente c’è l’esclusione per doping del campione olimpico a Rio 2016 del lancio del martello Dilshod Nazarov. Il rappresentante del Tagikistan, infatti, è risultato positivo a un re-test di un campione prelevato nei Mondiali di Daegu di otto anni fa. La sostanza è il Turinabol (uno ...