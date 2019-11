Volkswagen | il mercato in crisi frena la crescita di utili e ricavi

Una procura tedesca ha incriminato i due dirigenti più importanti di Volkswagen per manipolazione del mercato : La procura tedesca di Braunschweig ha incriminato i due dirigenti più importanti di Volkswagen – il CEO Herbert Diess e il presidente Dieter Poetsch – per manipolazione del mercato, in relazione al Dieselgate, lo scandalo sulle emissioni truccate dei suoi motori diesel.

Dieselgate - procura tedesca accusa i vertici della Volkswagen di “manipolazione del mercato” : “Investitori informati troppo tardi” : Avrebbero informato gli investitori “deliberatamente troppo tardi” sui rischi del Dieselgate, cioè lo scandalo sulle emissioni che ha riguardato la scoperta della falsificazione delle emissioni di vetture del gruppo vendute negli Stati Uniti e in Europa. Per questo la procura di Braunschweig, nella Bassa Sassonia, ha citato in giudizio i vertici della Volkswagen per manipolazione del mercato. In particolare l’accusa è rivolta a ...