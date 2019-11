Rifiuti : M5S - 'inceneritore a Catania? Banco di prova per governo Musumeci' : Palermo, 18 nov. (Adnkronos) - "Un inceneritore a Catania? Siamo assolutamente contrari e non crediamo che la Regione possa autorizzarlo. Il governo, in Aula, ha sempre detto che non avrebbe favorito gli impianti privati. Inoltre manca il Piano Rifiuti che ancora dev’essere approvato, pertanto al mo

Rifiuti : Sunseri (M5S) - ‘Ecox inquina - governo sospenda autorizzazioni’ : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – “Non avevamo dubbi, Ecox inquina e pesantemente. Ora la Regione non può più tergiversare, sospenda immediatamente le autorizzazioni alla gestione dell’impianto, se non vuole rendersi complice degli inevitabili danni alla salute dei cittadini”. Così il deputato del M5S all’Ars Luigi Sunseri commenta la relazione dell’Arpa sull’impianto di compostaggio di Termini ...

Rifiuti : Sunseri (M5S) - 'Ecox inquina - governo sospenda autorizzazioni' : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - "Non avevamo dubbi, Ecox inquina e pesantemente. Ora la Regione non può più tergiversare, sospenda immediatamente le autorizzazioni alla gestione dell'impianto, se non vuole rendersi complice degli inevitabili danni alla salute dei cittadini". Così il deputato del M5S

Rifiuti : Cappello (M5S) - 'Non abbiamo fatto alcun accordo con Miccichè - basta falsità' : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - "Io non ho fatto alcun accordo con Miccichè, vorrei che fosse chiaro. Miccichè la deve smettere di continuare a dirlo. basta con queste falsità. Non abbiamo fatto un accordo né sui cinque articoli né sull'uso del voto segreto della riforma sui Rifiuti". Lo ha detto all'

Rifiuti : assessore Cordaro - 'pagina buia Ars - M5S e Pd hanno tradito patto istituzionale' : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - "Quello che è accaduto ieri sera in aula è una della pagine più buie dell'Assemblea regionale siciliana degli ultimi anni. I partiti dell'opposizione hanno tradito il patto istituzionale siglato con il Presidente del Parlamento regionale". E' la denuncia dell'assessore

Rifiuti : assessore Cordaro - ‘pagina buia Ars - M5S e Pd hanno tradito patto istituzionale’ : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – “Quello che è accaduto ieri sera in aula è una della pagine più buie dell’Assemblea regionale siciliana degli ultimi anni. I partiti dell’opposizione hanno tradito il patto istituzionale siglato con il Presidente del Parlamento regionale”. E’ la denuncia dell’assessore regionale all’Ambiente della Sicilia, Salvatore Cordaro, dopo l’imboscata di eiri sera in ...

Rifiuti : Trizzino (M5S) a Miccichè - 'vi siete incaponiti con una legge inutile' : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - "Caro Miccichè “di passare alla storia” non mi interessa. Abbiamo prospettive diverse, me ne rendo conto: io più umilmente, vorrei risollevare le sorti della Sicilia da uno dei suoi problemi atavici. La riforma dei Rifiuti del suo governo non funziona ed ho spiegato i m

Rifiuti : Trizzino (M5S) a Miccichè - ‘vi siete incaponiti con una legge inutile’ : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – “Caro Miccichè ‘di passare alla storia” non mi interessa. Abbiamo prospettive diverse, me ne rendo conto: io più umilmente, vorrei risollevare le sorti della Sicilia da uno dei suoi problemi atavici. La riforma dei Rifiuti del suo governo non funziona ed ho spiegato i motivi in Aula. Si guardi la replica e se vuole posso anche spiegarglielo di nuovo. Vi siete incaponiti con una legge ...

Rifiuti : Miccichè - 'da M5S e Pd agguato in aula - non hanno rispettato accordi su riforma' (2) : (Adnkronos) - Al momento del voto finale al governatore Musumeci è mancato un solo voto a favore, mentre un voto di un deputato della maggioranza non è stato registrato. È bastato il voto contrario di un solo deputato quindi per fare saltare tutto. Miccichè ha seguito la seduta di ieri sera in tv, i

Rifiuti : Miccichè - 'da M5S e Pd agguato in aula - non hanno rispettato accordi su riforma' (3) : (Adnkronos) - Ma sul perché del voto segreto e dell'imboscata in aula, il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè allarga le braccia: "Io solitamente non faccio dietrologia, sono sincero, ma in questo caso viene facile farla - dice il Presidente dell'Ars - in un settore che è quello delle discariche

Rifiuti : Miccichè - ‘da M5S e Pd agguato in aula - non hanno rispettato accordi su riforma’ (2) : (Adnkronos) – Al momento del voto finale al governatore Musumeci è mancato un solo voto a favore, mentre un voto di un deputato della maggioranza non è stato registrato. è bastato il voto contrario di un solo deputato quindi per fare saltare tutto. Miccichè ha seguito la seduta di ieri sera in tv, in diretta, dal suo letto, con la febbre alta. “Che mi è salita a 40 dopo avere assistito a quello spettacolo ...

Rifiuti : Miccichè - ‘da M5S e Pd agguato in aula - non hanno rispettato accordi su riforma’ (3) : (Adnkronos) – Ma sul perché del voto segreto e dell’imboscata in aula, il Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè allarga le braccia: “Io solitamente non faccio dietrologia, sono sincero, ma in questo caso viene facile farla – dice il Presidente dell’Ars – in un settore che è quello delle discariche, di Montante, forse bisognerebbe stare un po’ più attenti prima di fare battaglie tanto per. ...

Rifiuti : Pagana (M5S) - 'no a discarica Centuripe - Musumeci ponga vincolo archeologico' : Palermo, 6 nov. (Adnkronos) - "Il territorio ennese non è una discarica e non può esserlo certamente Centuripe. L’area individuata dall’azienda privata Oikos come idonea per edificare una discarica non può e non deve reggere l’impatto ambientale di ospitare un impianto di trattamento di mille tonnel

Sicilia : M5S - 'ddl Rifiuti senza né capo né coda' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Il ddl rifiuti non ha capo né coda". Così i deputati del M5S all'Ars che domani, martedì 5 novembre, alle 15, hanno convocato una conferenza stampa "per evidenziare gli enormi limiti del testo in discussione a Sala d’Ercole". "Ancora oggi - affermano - in commissione A