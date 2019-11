Ondata di maltempo sull' Italia | danni e disagi per l' arrivo due vortici ciclonici

Nuova Ondata di Maltempo sulla Penisola - ancora pioggia - vento forte e neve a quote basse : Roma - Si sarà appena esaurita la pesante ondata perturbata che ha colpito due terzi d'Italia che una Nuova intensa perturbazione in arrivo dall'Atlantico determinerà un brusco peggioramento giovedì a partire dal Nordovest, zona fino ad ora non interessata dal Maltempo. METEO GIOVEDÌ. Un'intensa perturbazione proveniente dalla Francia determinerà un peggioramento al Nordovest con nubi in rapido aumento su ...

Ondata di Maltempo al Sud : 1300 interventi in 36 ore - gravi danni per il vento forte : Nelle ultime 36 ore i Vigili del fuoco hanno effettuato nel Sud Italia oltre 1.300 interventi per frane, smottamenti, allagamenti e soccorsi alla popolazione. Nelle scorse ore Maltempo e forte vento hanno provocato danni a Messina, dove decine di alberi sono caduti. In via Garibaldi è stata colpita un’auto: ferita la conducente, trasportata in ospedale. Nella zona Sud il vento ha provocato onde altissime, a Galati Marina sono state ...

Ondata di maltempo - un morto a Bari : colpito dal ramo di un albergo nel giardino di casa : Il maltempo ha fatto la sua prima vittima in Italia: si tratta di di un anziano di 80 anni della provincia di Bari, Pasquale Cutecchia, che è morto mentre era a piedi vicino al cancello di casa in contrada Malerba ad Altamura, colpito dal ramo di un albero del proprio giardino spezzato dal forte vento. Temporali in arrivo anche domani.Continua a leggere

Ondata di maltempo in Puglia : violente raffiche di vento e alberi crollati : L’Ondata di maltempo che ha colpito il sud Italia nelle scorse ore ha provocato danni e disagi in Puglia, in particolare nel Salento: violente raffiche di vento hanno abbattuto numerosi alberi in diversi Comuni, tra cui Lecce, Nardò, Melissano e Sogliano. I vigili del fuoco sono al lavoro per la messa in sicurezza. In tutta la provincia di Lecce si registrano mareggiate e forte vento. A seguito dell’avviso di allerta arancione emesso ...

Previsioni meteo : altra Ondata di maltempo nel week-end e calo delle temperature : Previsioni meteo - Si sta confermando un novembre piovoso e soprattutto più fresco, in linea con quel che dovrebbe essere l'autunno sull'Italia. Il caldo e siccitoso mese d'ottobre sembra un lontano...

Nuova Ondata di maltempo - nel weekend “rischio per le regioni del Nord” : “Ci aspettiamo un’altra ondata di maltempo. Nel weekend c’è il rischio di precipitazioni anche intense in Liguria e altre regioni del Nord. Mi auguro che il sistema regga come ha fatto nelle ultime occasioni“: lo ha dichiarato questa mattina a Roma il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, a margine della Conferenza nazionale delle autorità della Protezione Civile. L'articolo Nuova ondata di maltempo, nel weekend ...

Allerta Meteo - Italia investita da un’altra Ondata di “maltempo tropicale” : piogge torrenziali e caldo record : L’Italia vive un’altra giornata di maltempo tropicale: siamo al 5 Novembre eppure le temperature sono tipiche di inizio Settembre, con picchi da record sulle Regioni Adriatiche dove il garbino ha fatto impennare le temperature a ridosso dei +30°C tra Marche, Abruzzo e Molise. Ma fa molto caldo ovunque, da Nord a Sud, con temperature di oltre 10°C superiori alla norma del periodo. Abbiamo, infatti, ben +28°C a Tortoreto, +27°C a ...

Nuova Ondata di maltempo sulla Penisola - in arrivo nevicate sulle Alpi : Roma - La prima settimana di novembre trascorrerà all'insegna di una vasta area depressionaria che dall'Atlantico si è spinta verso le latitudini centro-meridionali del Continente, pilotando una serie di perturbazioni che scorreranno sull'Italia determinando frequenti episodi di maltempo con venti anche sostenuti. E tale si manterrà la circolazione si scala europea fino alla fine della settimana, con poche ...

Prosegue Ondata maltempo sull'Italia : 05.25 Nel giorno della 53/ma ricorrenza della tragica alluvione di Firenze, Prosegue l'allerta maltempo sulla Penisola: sarà arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Calabria; gialla invece in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Vampania, Basilicata, Puglia e Sicilia. Allerta oggi in particolare per le mareggiate.

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : veloce Ondata di freddo e maltempo sul ponte di Ognissanti - il bollettino fino al 4 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse che nel corso della giornata si intensificheranno sulla Pianura Padana centro-orientale e veneta con associati temporali; a fine giornata i fenomeni insisteranno maggiormente sul Friuli Venezia-Giulia, mentre si attenueranno sul versante occidentale. ...

Liguria - in arrivo una nuova Ondata di maltempo da domani a mercoledì : Dopo il weekend soleggiato è previsto l'arrivo di piogge e un calo delle temperature che investirà anche la Liguria

Meteo : Ondata di maltempo in arrivo sulla penisola italiana - ponte 1 novembre al freddo : Gli esperti Meteorologi prevedono l’arrivo di una vera e propria sciabolata polare nei primi giorni di novembre. Intense precipitazioni interesseranno tutto il territorio italiano portando ad un brusco calo delle temperature. I portali dedicati alle previsioni Meteorologiche annunciano che parte della prossima settimana sarà ancor segnata da tempo stabile e da temperature quasi estive. Si potrà dunque ancora godere di giornate di sole intenso e ...

Sicilia - violenta Ondata di maltempo : scuole chiuse e treni fermi - un disperso a Licata : A segnalarla è stato la protezione civile in un nuovo avviso di avverse condizioni meteo. Previsti fenomeni di forte intensità. Un disperso a Licata: si tratta di un 80enne, finito nel fiume Salso nella serata di ieri, secondo il racconto di alcuni testimoni.Continua a leggere

Sicilia - violenta Ondata di maltempo : un disperso a Licata - è caduto nel fiume Salso : Si tratta di un 80enne, finito nel fiume Salso nella serata di ieri, secondo il racconto di alcuni testimoni: scattate le ricerche dei sommozzatori dei Vigili del fuoco, coadiuvati dal Nucleo speleologico.Continua a leggere