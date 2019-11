Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 15 novembre 2019) Radion, Emiran, Maimona, Alissa, Prescius, Lila, Nikita. Sonodi, alcuni di loro hanno nomi tipicamente italiani, come Vittorio, Monica, Alessia, ma i loro volti suggeriscono storie che arrivano da lontano. Hanno superato il provino più importante della loro vita. Sono stati selezionati e scelti da professionisti e si stanno preparando per il primo concerto: canteranno sul palco del Teatrodi. Molti di loro non hanno mai visto il tempio della lirica italiana neanche da fuori e saliranno direttamente su quel palcoscenico. Come nelle favole, verrebbe da pensare. Accade in una scuola del quartiere Comasina, al confine nord della città. Una di quelle coinvolte nel progetto “Lafa scuola, un coro in città", promosso dell’Accademia dellae Fondazione Tim, con il patrocinio del Comune die con la collaborazione dell’Ufficio scolastico ...

matsuteia : RT @wordsandmore1: Domenica 15 dicembre 2019 alle ore 11.00 Teatro alla Scala, Milano: La Cenerentola per i bambini (Grandi Opere per i bam… - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: Domenica 15 dicembre 2019 alle ore 11.00 Teatro alla Scala, Milano: La Cenerentola per i bambini (Grandi Opere per i bam… - SkyTG24 : Milano, bambini a lezione di canto: dalla periferia alla Scala. VIDEO -