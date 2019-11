Juventus | Luciano Moggi a 360° | il migliore in rosa | il caso Cristiano Ronaldo ed il

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) “Chi merita 10 in pagella? Nelladirei Pjanic che è stato fin qui uno dei migliori in campo. Darei un voto alto anche a Sarri visto che la Juve è prima in campionato e in Champions, meglio di così non sia poteva fare, speriamo si possa continuare”. E’ il pensiero diospite di Radio Bianconera. “Se parliamo di altre squadre possiamo dire che Conte sta facendo molto bene, un 9 va dato anche a lui visto che è secondo a un punto dalla Juve. La condotta è un’altra cosa, sicuramente dopo le dichiarazioni che ha fatto sarebbe 5 e mezzo –prosegue-. Se parliamo di condotta andrebbe dato un 5 e mezzo anche aper i modi avuti durante-Milan, sono cose che non vanno bene per una squadra come quella bianconera. Poi per lo stesso motivo toglierei dei punti anche a Sarri perché non è credibile che non sia ...

