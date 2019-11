Gaza | in raid israeliani morti 22 palestinesi La Jihah islamica lancia 20 razzi contro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) È sempre più alta la tensione tra. È salito a 22 il numero deie a 70 quello dei feriti negli attacchisulla Striscia didopo un lancio disecondo il ministero della sanità dell’enclave palestinese. Per i media, almeno 10 degli uccisi sono membri delle fazioni armate della Striscia. Le sirene di allarme anti missili stanno risuonando in tutto il sud di Israele nelle zone attorno a, soprattutto ad Ashkelon, lungo la costa, e a Sderot. La Jihadha sparato stamani 20Grad, come ha reso noto un portavoce delle Brigate al-Quds. “La campagna militareil nemico prosegue”, ha aggiunto il portavoce. A innescare la tensioni l’uccisione ieri mattina da parte di Israele del comandante militare della Jihad, Baha Abu al-Ata, responsabile di lanci ripetuti dile passate settimane ...

FuturaTorino : ?#Venezia, continua l'emergenza, alta marea record ????#Gaza, continuano gli scontri dopo il raid israeliano ????… - dad_zibao : RT @repubblica: Ancora razzi da Gaza e raid di Israele. 18 morti nella Striscia. Netanyahu: 'Fermatevi o continueremo' [aggiornamento delle… -