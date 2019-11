Destra e sinistra | le tre fasi della convergenza

Spagna - per Sanchez e il Psoe una vittoria di Pirro. Sinistra lontana da maggioranza - ultraDestra di Vox è terza forza : Il lancio dei dadi non ha dato il risultato sperato: il ritorno alle urne voluto da Pedro Sanchez non solo ha visto i socialisti perdere consensi rispetto allo scorso 28 aprile (crica seicentomila voti in meno), ma di fatto rende assai più difficile al premier uscente formare un esecutivo in grado di superare la fiducia della Camera - per non parlare poi di governare il Paese. L`esito del voto infatti vede il possibile blocco di Sinistra ...

Elezioni Spagna : la Destra recupera - la sinistra è rassegnata. E la situazione rischia di diventare ingestibile : La Spagna si accinge a votare. Potrebbe essere una constatazione scontata, dettata dalla naturale fisiologia democratica. Ma così non è, posto che è la quarta volta che i cittadini del paese iberico sono chiamati alle urne in appena quattro anni. Qualcosa di quella fisiologia si è inceppato, gli equilibri sono saltati, la scansione elettorale è impazzita e la parola più inflazionata nelle frequenze radiofoniche e televisive è bloqueo, ossia ...

Vittorio Feltri - la confessione : "Io di Destra? Ho pensieri osceni - pensieri di sinistra. Mi vergogno" : Vittorio Feltri fa una confessione impensabile ai microfoni di Un giorno da pecora: "Ho pensieri di sinistra, pensieri osceni"."Chi è di sinistra in Italia? Nessuno", continua il direttore di Libero. "La cosiddetta sinistra finta non si rivolge più alle case popolari ma agli attici. Da ragazzo sono

Destra e sinistra alla guida : ma davvero le donne fanno fatica a distinguerle? : «Qui gira a Destra». Lei si guarda dubbiosa le mani per qualche secondo e poi mette la freccia. A sinistra. E il compagno, sconsolato, scuote la testa con rassegnazione. Poi parte la solita invettiva contro la sua scarsa capacità di distinguere la Destra dalla sinistra. Un siparietto tragicomico che al volante si ripete con una certa frequenza. E dovunque sia necessario distinguere una direzione, un orientamento, dall’altro la vicenda si ...

Destra e sinistra esistono ancora. Le distanze non si accorciano : Si autocollocano in media al centro solo gli elettori M5S, comunque più vicini alla sinistra che alla Destra. Poco lontana Italia Viva, che però contende il consenso soprattutto al Pd

"Valori di Destra - idee di sinistraVia dalla Nato - sì a Russia e Cina" : INTERVISTA/ "Valori di destra e idee di sinistra". Così il filosofo Diego Fusaro sintetizza in un'intervista ad Affaritaliani.it i principi alla base di Vox Italia, il nuovo partito sovranista che prende il via proprio dalle sue idee e il cui manifesto programmmatico è rappresentato dal suo libro " Segui su affaritaliani.it

CentroDestra a Roma - Berlusconi : “Governo appoggiato dalla quinta sinistra - la magistratura che perseguita gli avversari politici” : “Questo governo è appoggiato da quattro sinistre: Pd, M5s, LeU e Italia Viva. A cui se ne aggiunge una quinta: la magistratura. Quella parte di magistratura che non ha mai smesso di perseguitare gli avversari politici“. A dirlo, dal palco di Roma, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Che cita anche i “classici” comunisti e le “mie 3762 udienze”. L'articolo Centrodestra a Roma, Berlusconi: ...

Calabria - elezioni regionali gennaio 2020 : candidati cercasi per il centrosinistra e centroDestra : L’importante non è partecipare ma vincere, indipendentemente dalla competizione. Come in ogni gara agonistica anche in politica conta un solo

Lungo la faglia centroDestra-centrosinistra - tra B. e Renzi. Parla Toti : Roma. A pochi giorni dal vertice di Arcore tra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni – vertice in cui, in vista delle elezioni regionali, i tre leader si sono riproposti di interloquire regolarmente “per liberare gli italiani da una maggioranza che esiste solo nel Palazzo, che si è già

Giuseppe Conte ora è un modello : di Destra - di sinistra. E di niente : Lo stile trasformista del premier dilaga, come una maschera. Cloni del fu avvocato del popolo stanno invadendo la politica, ad ogni livello, nelle città, nelle regioni, nei ministeri. Tra abbracci, selfie e approssimazioni. L'originale, intanto, trotta per palcoscenicii rasentando l'ubiquità Ora anche gli elettori del Pd amano Giuseppe Conte"

Calabria - elezioni regionali con due candidati dell’area del centroDestra e due candidati dal versante del centrosinistra? : Cerardo Mario Oliverio Presidente Regione Calabria, Mario Occhiuto Sindaco di Cosenza, non saranno competitor alle prossime elezioni regionali? Dalle voci

La7 - Bersani al M5s : “Arrendetevi. Finitela di dire che non siete né di Destra - né di sinistra. A vostro modo siete di sinistra” : “Mi rivolgo ai 5 stelle: Finitela con questa storia che non c’è né destra, né sinistra e che non siete né di destra né di sinistra. Cari 5 Stelle, arrendetevi: a vostro modo, siete di sinistra. Convincetevi, su. Naturalmente anche noi dovremmo dire che la sinistra non le ha fatte tutte giuste. Quindi, anche per noi essere di sinistra è una sfida”. Sono le parole pronunciate a “L’aria che tira” (La7) dal ...

Sondaggi elettorali - una coalizione di centrosinistra con Pd e M5s vale quanto il centroDestra : Un Sondaggio condotto da Quorum/YouTrend per Sky Tg24 considera la possibilità di una sfida tra il centrodestra e il centrosinistra (allargato al M5s) alle prossime elezioni politiche: in questo scenario l'equilibrio regna sovrano, con la coalizione guidata dalla Lega leggermente avanti rispetto a quella formata da pentastellati e Pd.Continua a leggere