Clochard ucciso per 25 euro a Palermo | dieci anni a minorenne

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 12 novembre 2019) La storia di Aldo oggi trova una fine. Il Giudice per le udienze preliminari del tribunale dei minorenni diha condannato ail ragazzoromeno (aveva 16il giorno del delitto) che il 20 dicembre 2018 uccise con un colpo di spranga in testa Aid Abdellah, detto Aldo,francese di 56da tempo trapiantato nel capoluogo siciliano. Aldo, così come affettuosamente veniva chiamato dagli abitanti della zona, viveva in pieno centro, sotto i portici di piazzale Ungheria. Un uomo conosciutissimo da tutti, non chiedeva soldi e al massimo accettava un thé caldo o un caffè a chi glielo portava. L'omicidio venne commesso lo scorso anno, poco prima di Natale, per rubare 25all'uomo, che stazionava col suo gatto all'aria aperta e dormiva sotto alcuni cartoni. Il processo si è svolto col rito abbreviato. Un modo che ha consentito al diciassettenne di ...

venti4ore : Clochard ucciso: condannato 17enne che confessò delitto - FilGerry : Vale così poco una vita umana?? - ilSicilia : Clochard ucciso a Palermo per 25 euro: giovane rom condannato a 10 anni -