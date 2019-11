Caso Napoli | indagini sui furti ai calciatori | la Procura potrebbe sentire Genny la

Caso Ronaldo - Zaccheroni : “la Juve ha altri campioni. Multare non serve”. Si parla anche di Milan e Napoli : “Ronaldo vive un momento di non particolare brillantezza, la Juventus ha altri campioni a disposizione in panchina, giustamente Sarri è il leader della squadra. Penso che la multa non serva, ma la situazione va chiarita”. Lo ha detto Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Inter, Milan e Juve, ai microfoni di ‘Radio Anch’Io Sport’ su Radio 1 Rai a proposito del Caso Ronaldo, uscito contrariato ieri sera nella ...

Napoli - tentato furto dell'auto alla moglie di Zielinski dopo il Caso Allan : Non bastava il tentativo di furto all'abitazione di allan, il centrocampista brasiliano del Napoli scottato dall'atto vandalico subito in casa lo scorso venerdì, episodio simile ha...

Allegri possibile candidato alla panchina del Napoli in Caso di esonero di Ancelotti : La situazione al Napoli resta molto difficile ed il pareggio rimediato sabato sera al 'San Paolo' contro il Genoa dimostra come la squadra di Ancelotti faccia fatica a raccogliere risultati, nonostante le tante occasioni create. In settimana il ritiro deciso dalla società non è stato apprezzato dai giocatori che dopo il match di Champions League contro il Salisburgo sono ritornati nelle proprie case andando contro la decisione della dirigenza. ...

Graziani sul Caso Napoli : ”70% di responsabilità a squadra e allenatore e 30% alla società” : Graziani: A Napoli la società ha deciso, giusto o sbagliato, il ritiro per una settimana e … Ciccio Graziani ha risposto alle domande degli ascoltatori nel Microfono Aperto di Radio Sportiva. Graziani -tra l’altro- ha parlato delle ultime vicende in casa Napoli. Queste le sue parole: SULL’INTER “Barella e Sensi sono due ragazzi straordinari con grandi potenzialità di crescita: adesso Conte cerca di metterci una ...

Longhi sul Caso Napoli : ”Squadra schierata contro il presidente e non contro Ancelotti” : Longhi: De Laurentiis ha indetto un ritiro che la squadra non ha rispettato. Lozano è stato acquistato dal Napoli perché è un giocatore di grande talento Bruno Longhi ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva durante il “Microfono Aperto”. Longhi h parlato -tra l’altro- anche del Napoli e di Lozano. Queste le sue parole: SUL MILAN: “La dirigenza si è trovata a gestire una situazione che era stata ...

Caso Napoli – Nel calcio c’è anche il tifoso - che è il quarto protagonista ed è il capitale sociale : Caso Napoli – TIFOSI – DE LAURENTIIS: SE NE DISCUTE A RADIO PUNTO NUOVO Caso Napoli – A ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, sonio intervenuti vari opinionisti e giornalisti per discutere sulle ultime vicende del Napoli. Questi i loro pareri riportati da forzazzurri.net: Giovanni Scotto, giornalista de “Il Roma”: “Tra Allan ed Edo De Laurentiis c’è stato uno screzio, ma ora la squadra deve ...

Associazione Italiana Calciatori : “Caso Napoli? Giusto disertare se il ritiro è punitivo.” : A Radio Marte, durante la trasmissione radiofonica “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto il vice presidente dell’AIC, Umberto Calcagno. “Al momento non ci sono azione formali legali o contenziosi in corso. Se i provvedimenti De Laurentiis si limiteranno al 5% dello stipendio mensile di un calciatore allora loro stessi potranno presentare un ricorso ma non è detto che i Calciatori faranno ricorso. In caso contrario, ...

Napoli - spunta l'ipotesi Spalletti in Caso di esonero di Carlo Ancelotti (RUMORS) : Clima incandescente in casa Napoli dopo che la squadra ha rifiutato di sottoporsi al ritiro imposto dal presidente De Laurentiis. A guidare il rifiuto dei giocatori sarebbe stato proprio l'allenatore Carlo Ancelotti che, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe messo in bilico la sua permanenza sulla panchina del Napoli dopo i risultati negativi delle ultime gare. Il club partenopeo avrebbe già trovato il sostituto, Luciano Spalletti, che ...

L’esperto : “Il Napoli ha torto solo in Caso di ritiro punitivo. Delicata la posizione di Ancelotti” : Sul Corriere della Sera il parere di Marcello Giustiniani sulla ribellione dei calciatori del Napoli al ritiro imposto da Aurelio De Laurentiis. Giustiniani è uno dei massimi esperti italiani di diritto del lavoro, partner di BonelliErede. Definisce il caso Napoli, con una squadra al completo che abbandona il ritiro, “un caso unico”. “Ma il clamore della notizia non deve far dimenticare che i calciatori sono lavoratori ...

Tangenziale di Napoli - il Caso del viadotto : da domani sarà gratis : Ieri mattina, ben prima della missiva annunciata via social dal sindaco di Napoli, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, aveva già scritto a Tangenziale di...

Floriana Messina : Spogliarello in Caso di scudetto al Napoli? Chi vivrà - vedrà : Floriana Messina sta continuando a riscuotere successo su Instagram con oltre 320.000 follower che non perdono tempo per commentare le sue tante foto sexy postate quotidianamente. La bella influencer e modella italo-colombiana ed ex concorrente del Grande Fratello 12 ha da sempre dichiarato di essere una grandissima tifosa del Napoli e in un'intervista concessa al settimanale Chi ha confermato la sua fede azzurra: "Tifo da sempre Napoli. In modo ...

Napoli - Milik contro il Salisburgo? Caso Ghoulam e altro su Radio Marte : Fabio Mandarini: “Considerando l’importanza di Ghoulam, mi aspetto che oggi Ancelotti spieghi il motivo della sua esclusione Vari giornalisti ed opinionisti sono intervenuti a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, per parlare di alcuni aspetti riguardanti il Napoli. Questi i loro interventi riportati da forzazzurri.net: SU Milik E SALISBURGO Napoli Dario Di Gennaro, giornalista: “Non credo che il Napoli darà continuità a Milik ...

La Gazzetta sui falli di mano : il Caso Tonali e poi Zielinski in Fiorentina-Napoli : La Gazzetta dello Sport analizza i casi più discussi di falli di mano delle prime otto giornate di campionato. Lo fa basandosi sul nuovo regolamento dell’Ifab che, a pagina 91, parla del tema. Ieri sera, in Brescia-Fiorentina, c’è stato il caso Tonali. Nel regolamento si legge: «È un’infrazione se un calciatore ottiene il possesso/controllo del pallone dopo che questo ha toccato le sue mani/braccia e poi crea un’opportunità di ...

Napoli – Dalla lotta Scudetto al ‘Caso Insigne’ - Ancelotti fa chiarezza : “gli ho fatto capire che non può comportarsi male” : Ancelotti alla vigilia della sfida col Verona: le parole del tecnico del Napoli sulla lotta Scudetto ed il ‘caso Insigne’ Dopo una settimana di pausa la Serie A torna finalmente protagonista: tre saranno gli anticipi dell’ottava giornata che si giocheranno domani, tra i quali anche la sfida tra Napoli e Verona. Alla vigilia del match Carlo Ancelotti ha raccontato le sue sensazioni in vista del match: “dobbiamo ...