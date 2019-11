Bolivia, polizia: esercito intervenga

Ladellaha chiesto l'intervento dell'per mettere fine alle violenze seguite alle elezioni del 20 ottobre e ha avvertito che la situazione è "insostenibile" e non è più in grado di arginare la violenza. Il comandante dellail colonnello Josè Barrenechea, ha spiegato che gli agenti non sono disposti a "caricarsi i morti in spalla" di fronte a gruppi con armi da fuoco che vanno in giro "con l'intenzione di uccidere". "Laè stata sopraffatta", ha affermato Barrenechea,(Di martedì 12 novembre 2019)