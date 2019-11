Pomeriggio 5 | Patrizia de Blanck | Sto frequentando un politico molto famoso

Patrizia De Black choc a Pomeriggio 5 : Ho avuto una relazione con un prete : La contessa Patrizia de Blanck è una delle Nobil Donne più estroverse del nostro Paese. Discendente di due potentissime famiglie, cubana da parte di padre, è spesso ospite in tv dove non manca di raccontare aneddoti curiosi della sua vita extra ordinaria. Partecipa spesso ai salotti di Canale5 e ieri, a Pomeriggio5 , ha raccontato di quando ebbe una relazione con un prete senza sapere che fosse un ministro di Dio. L'argomento del talk della ...

Pomeriggio 5 Patrizia Groppelli contro Maria Monsè sei in declino : A “Pomeriggio 5” ancora una volta si è parlato dell’argomento di mamme vip e baby star, in studio c’è anche Maria Monsè mamma di Perla Maria e Giovanni Ciacci dice: «Salviamo Perla Maria. Maria Monsè la espone troppo sui social, deve vivere una vita adatta alla sua età». Maria Monsè respinge l’accusa al mittente: «È la bambina che mi chiede di fare le foto con me, se le dicessi di no ci rimarrebbe male». Ma Giovanni Ciacci rincara ...