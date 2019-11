Friuli-Venezia Giulia | la Regione a guida leghista va sotto sul referendum voluto da

Maltempo : allerta gialla in Friuli Venezia Giulia per piogge intense : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta di color giallo, dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 8 di mercoledi’ 6 novembre, per criticita’ idrogeologica a causa delle piogge intense previste a partire dalla mezzanotte di oggi. Nella giornata di domani, si legge nell’avviso, le precipitazioni saranno da abbondanti ad intense, in particolare sulla fascia orientale. In quota soffiera’ ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : ancora pioggia ma situazione in miglioramento : In lieve miglioramento la situazione meteo sul Friuli Venezia Giulia, colpito ieri da un’ondata di Maltempo. Temporali e vento forte hanno interessato, in particolare, la fascia Prealpina: le piogge hanno superato i 160 mm sulle Prealpi Giulie. Raffiche di vento da sud-est sono state registrate sulla costa e in quota. Oggi ancora rovesci sparsi, anche temporaleschi, ma nel corso della mattinata si attende un miglioramento. Domani cielo in ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “Interventi efficaci - grazie a tutta la comunità” : “Oggi celebriamo il merito di tutta una comunità, la cui forza mi rende orgoglioso di governare questo territorio”. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso della cerimonia “Un anno da Vaia” che si è tenuta oggi a Treppo-Ligosullo (Udine), la tempesta che colpi’ oltre al Friuli, anche il Veneto e il Trentino. Nel suo intervento, si legge in una nota, Fedriga ha voluto ...

Terremoto - forte scossa in Friuli Venezia Giulia : tanta paura [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita in Friuli Venezia Giulia pochi minuti fa, intorno alle 19:02. Al momento non sono ancora noti i dati (epicentro, magnitudo) della scossa. Nei giorni scorsi si erano già verificate diverse scosse, distintamente avvertite in provincia di Udine. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Terremoto, forte scossa in Friuli Venezia Giulia: tanta paura [AGGIORNAMENTI LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - paura in Friuli Venezia Giulia : scossa vicino Gemona [AGGIORNAMENTI LIVE] : paura in Friuli Venezia Giulia dove qualche minuti fa è stata avvertita una scossa di Terremoto nei pressi di Gemona. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione: numerose le chiamate ai soccorritori. E’ stato avvertito inoltre un forte boato che ha generato una grande paura tra la popolazione. Seguiranno aggiornamenti live. L'articolo Terremoto, paura in Friuli Venezia Giulia: scossa vicino Gemona [AGGIORNAMENTI LIVE] ...

Influenza - l’assessore del Friuli Venezia Giuli : “No ad allarmismi dopo il caso di Udine” : Prendera’ il via giovedi’ prossimo la campagna antInfluenzale 2019-20 in Friuli Venezia Giulia, avendo come punti di riferimento per le vaccinazioni i medici di base e le farmacie, oltre alle Aziende con la pubblicazione online di tutte le informazioni sui loro portali. Lo ha comunicato oggi a Udine il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale, relativamente al primo caso di Influenza registrato in questi ...

Assunzioni Alitalia e Fincantieri : posizioni in Lazio - Liguria e Friuli Venezia Giulia : La società aerea italiana Alitalia e l'azienda pubblica Fincantieri ricercano nuove figure qualificate in qualità di stratega, ingegnere, pilota, agente di check-in, equipaggio di cabina, operatori a terra, tirocinanti, supervisore, responsabile, analista e operaio, da assegnare nei propri organismi situati a Fiumicino, Riva Trigoso e Muggiano, La Spezia e Trieste. ...Continua a leggere

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Riccardi : “16mln euro per 75 cantieri nel post Vaia” : “Grazie ai ribassi d’asta sugli interventi già avviati, entro fine anno saranno disponibili quasi 16 milioni di euro per finanziare ulteriori 75 cantieri, distribuiti in 44 Comuni della regione, per ripristinare strutture e infrastrutture danneggiate un anno fa dalla tempesta Vaia”. Lo ha annunciato il vicegovernatore del Fvg con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, sottolineando, con questo dato, l’efficacia ...

Open Fiber - al via la commercializzazione dei servizi nelle aree bianche del Friuli Venezia Giulia : Ampezzo è il primo comune della Regione Autonoma FVG, incluso nei bandi Infratel, che da oggi viaggerà a una velocità di...

Influenza - la Regione Friuli Venezia Giulia : 1 - 5 milioni per la campagna di vaccinazione : Con un impegno di spesa di un 1,5 milioni di euro la Regione Friuli Venezia Giulia ha acquistato 250mila dosi di vaccino antInfluenzale, 50mila in piu’ rispetto alla passata stagione, per dare avvio alla campagna di vaccinazioni 2019-20 che si aprira’ il 24 ottobre. Lo ha annunciato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. “Non ci sono ancora evidenze precise sul comportamento dei virus Influenzali che ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : marcato fronte freddo atlantico - in arrivo piogge e temporali : La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diffuso un’Allerta Meteo codice giallo: è valida per la giornata di domani, dalle 6 alle 24, in riferimento a piogge e temporali previsti in regione. Un marcato fronte freddo atlantico, preceduto da correnti umide sudoccidentali, passerà sulla regione domani sera, seguito da un afflusso di aria fresca e secca da nord-ovest in quota, da nord-est al suolo. Domani sono previste ...

Terremoto - forte scossa al Nord Italia : paura in Friuli Venezia Giulia - epicentro a Tolmezzo [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una forte scossa di Terremoto, di magnitudo 3.8, ha colpito il Friuli Venezia Giulia alle 14:58 di oggi pomeriggio. L’epicentro s’è verificato nei pressi di Tolmezzo, dove la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione che – impaurita – è scesa in strada. Da ieri l’area Italo-Mediterranea è fortemente ballerina, con il forte Terremoto in Albania e poi la scossa magnitudo 4.3 di ieri sera in ...

Enel : al via in Friuli Venezia Giulia check up aereo di 700 km linee elettriche (3) : (AdnKronos) - Il controllo avviene con le linee elettriche in tensione, ovvero senza ricorrere ad alcuna interruzione del servizio e quindi senza alcun disagio alla clientela. Al controllo elettronico aereo farà poi seguito l'analisi dei dati registrati e le eventuali ispezioni mirate dei tecnici En

Enel : al via in Friuli Venezia Giulia check up aereo di 700 km linee elettriche (2) : (AdnKronos) - Si tratta di attività di ispezione che si affiancano al piano di sviluppo e manutenzione della rete di distribuzione e che hanno permesso di raggiungere e mantenere eccellenti livelli di qualità del servizio, in linea con i migliori standard europei. Gli interventi attuati rappresentan