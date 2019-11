Martedì alle 19 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà alla Camera sul

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per Martedì 5 Novembre : “forte maltempo al Centro/Sud” : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione atlantica determinerà, da domani, una ulteriore fase di maltempo sull’Italia, con precipitazioni localmente intense e venti forti sulle regioni Centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso ...

Allerta Meteo al Centro/Nord : scuole chiuse Martedì 15 ottobre in diversi comuni [ELENCO AGGIORNATO] : Il maltempo fa sul serio: domani previste piogge e temporali in diverse regioni del Centro/Nord, mentre è prevista Allerta arancione in Liguria e Lombardia. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse e in molti comuni stanno optando per la chiusura delle scuole per la giornata di domani, martedì 15 ottobre. Di seguito l’elenco aggiornato in tempo reale, regione per regione, delle scuole chiuse per la ...

Allerta meteo Liguria Martedi' 15 Ottobre : elenco scuole chiuse in province Savona - Genova - La Spezia : Un'Allerta meteo ufficiale è stata diramata in Liguria per l'arrivo di una perturbazione atlantica, come vi abbiamo descritto questa mattina.? L'Allerta è di livello arancione per gran parte...

Allerta meteo della Protezione Civile per Martedi' 15 Ottobre - venti forti e intense piogge : Una perturbazione atlantica porterà piogge, temporali e vento forte nella giornata di Martedì su diverse regioni italiane. Ad essere colpito dal maltempo sarà in particolar modo il centro-nord....

Allerta meteo in Toscana per Martedì 15 - pioggia e temporali : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un'Allerta meteo di codice giallo per pioggia e temporali che sarà valida dalle 11 alle 22 di martedì 15 ottobre e riguarderà prevalentemente la costa tirrenica e la Maremma (LE PREVISIONI meteo IN Toscana). Il maltempo arriverà a causa di una perturbazione atlantica che dal Mediterraneo occidentale si sposterà verso est e non solo, raggiungendo pure la Liguria, ...

Le Allerte Meteo per Oggi e Martedì 15 Ottobre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion In arrivo la 5° perturbazione del mese di Ottobre i vari centri funzionali decentrati hanno emesso le seguenti Allerte Meteo. Allerta Meteo Liguria valida dal 14/15 Ottobre 2019 Allerta Meteo Arancione per Rischio Idrogeologico/Idraulica per piogge diffuse/temporali Livelli di Allerta Regione Liguria Nel corso della giornata odierna è previsto un peggioramento delle ...

Martedi' allerta arancione sulla Liguria : interessate Savona - Genova - La Spezia : Una perturbazione atlantica è in procinto di interessare parte della nostra penisola, come vi abbiamo descritto in questo articolo.? Una delle regioni più colpite da questa fase di maltempo sarà...

Juventus-Lokomotiv Mosca - Champions League : su Sky Martedì 22 ottobre alle 21 : 00 : La Juventus ospiterà la Lokomotiv Mosca nella 3ª giornata della fase a gironi della Champions League. La situazione nel Gruppo D vede i bianconeri al comando della classifica con quattro punti, gli stessi dell’Atletico Madrid. Ad una lunghezza di distanza ci sono proprio i russi, mentre chiude con 0 punti il Bayer Leverkusen. Il match dell’Allianz Stadium di Torino verrà disputato alle ore 21:00 di martedì 22 ottobre 2019. La diretta tv sarà ...

Whirlpool : Martedì alle 9 Conte incontra vertici azienda : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà martedì prossimo, 15 ottobre, alle 9 a Palazzo Chigi, i vertici aziendali di Whirlpool. Ne dà notizia una nota della presidenza del Consiglio. L'articolo Whirlpool: martedì alle 9 Conte incontra vertici azienda sembra essere il primo su CalcioWeb.

Copasir : ufficio presidenza Martedì 15 alle 14 : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – E’ stato convocato per martedì 15 alle 14, a quanto si apprende, l’ufficio di presidenza del Copasir che dovrà decidere il calendario dei lavori della commissione.L'articolo Copasir: ufficio presidenza martedì 15 alle 14 sembra essere il primo su CalcioWeb.

Pd : Direzione Martedì 15 alle 14 : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – La Direzione nazionale Pd è convocata martedì 15 ottobre alle ore 14 presso la sede nazionale del partito. I punti all’ordine del giorno sono: analisi situazione politica, proposta di lavoro sulla riforma dello statuto, varie ed eventuali.L'articolo Pd: Direzione martedì 15 alle 14 sembra essere il primo su CalcioWeb.

Maltempo - scuole chiuse Martedì per allerta meteo : città e regioni interessate : A causa di un ondata di Maltempo che sta per abbattersi nelle prossime ore sull'estremo sud dell'Italia la Protezione Civile ha emesso una allerta meteo arancione su Sicilia e gialla sulla Calabria. di conseguenza molti comun hanno deciso di chiudere le scuole.Continua a leggere

Allerta meteo Sicilia : scuole chiuse domani Martedì 8 ottobre a Catania : scuole di ogni ordine e grado chiuse domani a Catania e in diversi comuni della provincia, come Acireale, per il maltempo. “Vista l’Allerta meteo arancione e gialla prevista per la giornata di martedi’ 8 ottobre – scrive il sindaco di Catania, Salvo Pogliese su Facebook – d’intesa con gli assessori alla protezione civile e alla pubblica istruzione, Alessandro Porto e Barbara Mirabella, e in accordo con il ...

Allerta Meteo Sicilia - maltempo a Palermo : scuole chiuse in diversi comuni domani - Martedì 8 ottobre [ELENCO AGGIORNATO] : maltempo in Sicilia dove oggi le piogge hanno interessato diverse zone della regione. Forti disagi a Palermo in seguito al violento temporale che nelle ultime ore si è abbattuto sulla città e che sta creando notevoli disagi. Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco, preso d’assalto da automobilisti rimasti in panne e cittadini alle prese con allagamenti e cornicioni pericolanti. Circolazione in tilt in diverse aree, dal centro ...